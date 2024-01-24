Врач рассказала об опасном постковидном синдроме у детей

У детей, переболевших COVID-19 может развиться мультисистемный воспалительный постковидный синдром (МВПС), при котором поражаются внутренние органы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья. По данным ведомства, заболевание часто маскируется под другие опасные патологии, такие как менингит или васкулит.

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«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания — красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления», — рассказала заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.

Он отметила, что в группе риска находятся дети в возрасте 10-12 лет со склонностью к полноте. При этом, по ее словам, определить заранее, будет ли у ребенка МВПС после CОVID-19, невозможно, поскольку дети чаще всего переносят заболевание бессимптомно, либо в очень легкой форме.

Предупредить осложнения у ребенка поможет вакцинация, заключила специалист.

Накануне в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась в России на 6,9%.

По данным оперштаба, были госпитализированы с коронавирусом 3 248 человек, что на 13,3% меньше, чем неделей ранее. Госпитализаций стало больше в 23 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране.