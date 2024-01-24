Профессор заявила, что набор текста вместо письма от руки не влияет на обучение

Фиксирование материала путем набора текста на клавиатуре вместо письма от руки не нарушает процесс обучения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на директора Института возрастной физиологии, доктора биологических наук, профессора Марьяну Безруких.

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"Письмо, если иметь в виду не только механическое написание букв или слов, а изложение собственной мысли, то есть письменную речь, – один из сложнейших когнитивных навыков", – заявила эксперт.

Именно это является причиной длительного формирования почерка у детей, уверена профессор. Однако, уточнила она, не все дети готовы к такой деятельности. Более того, в начальной школе на формирование навыка письма отводится гораздо меньше времени, из-за чего он не успевает закрепиться.

Безруких также обратила внимание, что умственные способности детей не связаны с их почерком. Кроме того, в условиях цифровизации и перехода на электронные устройства проблемы с почерком уходят на второй план, отметила она.

Говоря о том, влияет ли набор текста на клавиатуре вместо письма от руки на развитие мозга, эксперт заявила, что все зависит от цели нажатия на кнопки. Если человек подобным образом пишет собственный текст, то это будет полезно. Однако если речь идет о "бездумных бегалках или стрелялках", то пользы не будет.

Безруких также ответила на вопрос, действительно ли самый плохой почерк у врачей. По ее словам, подобное является бытовым мифом.