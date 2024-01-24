Детский психолог раскрыла, от чего зависит счастье в многодетных семьях

23 января президент России Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей. Теперь многие гарантии и возможности для семей с тремя и более детьми закреплены законодательно. Детский психолог Полина Малахова рассказала «ФедералПресс», от чего зависит счастье в семье.

© Unsplash

«Почему одни дети вырастают счастливыми в многодетных семьях, а другие – нет? Это зависит от многих факторов, включая качество отношений в семье, доступность ресурсов и поддержки, а также индивидуальные особенности каждого ребенка», – сказала психоаналитик.

Малахова отмечает, что счастье связано не с количеством членов семьи, а с отношениями, которые способны создать люди, и с ресурсами, которыми располагает семья, – как материальными, так и душевными.

По словам психолога, многодетная семья может дать детям ощущение поддержки и любви. Это поспособствует социализации и эмпатии. Но при этом наличие нескольких детей всегда влечет за собой большие расходы, а также повышает риск недостатка внимания и ресурсов для каждого ребенка.

Психолог раскрыла, что может подтолкнуть родителей к рождению трех и более детей.

«Плюсы многодетности для родителей могут включать чувство удовлетворения от воспитания детей, возможность создания большой семьи, более высокий уровень социализации детей, а также экономическую стабильность в старости в долгосрочной перспективе», – говорит Малахова.

Однако к минусам можно отнести физическое и эмоциональное напряжение, ограничение личной свободы и времени всей семьи.

«Родить еще ребенка или нет – это дело родителей. Они никого не должны об этом спрашивать. Но и растить и воспитывать нового ребенка должны родители, не перекладывая свою работу на плечи более старших детей», – подчеркивает психоаналитик.