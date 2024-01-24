Ученые: психотерапия изменила активность мозга у детей с тревожным расстройством

Когнитивно-поведенческая терапия изменяет активность мозга у детей с тревожным расстройством и смягчает его симптомы. Это показало исследование, опубликованное в American Journal of Psychiatry (AJP).

© Газета.Ru

В исследование были включены 62 здоровых ребенка и 69 детей с диагностированным тревожным расстройством, ранее не получавшие лечения. Они прошли 12-недельный курс когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Вместе с врачами они постепенно выработали устойчивость к раздражителям, провоцирующим тревогу. Этот метод КПТ называют экспозицонной терапией, в настоящее время он признан золотым стандартом лечения тревожных расстройств у детей.

Ученые оценили активность мозга детей до и после КПТ с помощью функциональной МРТ. До лечения они продемонстрировали большую активность во многих областях мозга, чем здоровые дети. Гиперактивные зоны коры мозга включали лобную и теменную, — они играют важную роль в контроле внимания и эмоций. Также наблюдалась повышенная активность в миндалевидном теле и других областях, более глубоких, чем кора головного мозга, которые необходимы для генерации сильных эмоций, включая тревогу и страх.

После трех месяцев лечения у детей наблюдалось заметное смягчение симптомов тревоги. Повышенная активация в лобных и теменных областях мозга упала до уровня здоровых детей или даже ниже. Однако миндалевидное тело продолжало демонстрировать более высокую активность у тревожных детей. Это предполагает, что для изменения активности в этих регионах может потребоваться более продолжительная КПТ или прямое воздействие на подкорковые структуры мозга.

«Мы знаем, что КПТ эффективна. Новые результаты помогают нам понять, как работает КПТ, что является важным первым шагом в улучшении клинических результатов», — отметили ученые.