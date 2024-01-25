Россияне ответили, готовы ли они отправить детей работать дворником или курьером

20% ответили, что согласились бы на такое предложение для своего ребенка, но только в случае хорошего заработка, потому что такая работа является физически сложной. 7% выступили за то, что подростки должны подрабатывать только легким трудом, который будет не отнимать много времени и не мешать учебе. Оставшиеся 10% ответили, что они категорически против того, чтобы подросток совмещать учебу с работой или подрабатывал в каникулы. Они считают, что у их детей должно быть детство.