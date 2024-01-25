Россияне ответили, готовы ли они отправить детей работать дворником или курьером
Большинство (63%) россиян готовы отправить своего ребенка работать дворником или курьером вне зависимости от размера зарплаты, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7 тыс.
человек.
По их мнению, важно, чтобы подростки занимались чем-то полезным и могли самостоятельно зарабатывать.
«Почему бы и не поработать подростку, многие привыкли бездельничать, а так польза для здоровья и свои заработанные деньги», - отметила респондентка.
20% ответили, что согласились бы на такое предложение для своего ребенка, но только в случае хорошего заработка, потому что такая работа является физически сложной. 7% выступили за то, что подростки должны подрабатывать только легким трудом, который будет не отнимать много времени и не мешать учебе. Оставшиеся 10% ответили, что они категорически против того, чтобы подросток совмещать учебу с работой или подрабатывал в каникулы. Они считают, что у их детей должно быть детство.
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23 января представитель HeadHunter сообщил, что на российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, отметил он. В 2023 году было открыто 42 тыс. вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тыс.
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