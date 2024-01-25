Стало известно, какие семейные ценности в приоритете у россиян

Большинство из опрошенных россиян до сих пор считают, что семья – важная составляющая жизни, сообщают “Известия”.

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По словам руководителя департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаила Мамонова, результаты опроса показали, что 87% россиян придерживаются мнения, что создания семьи является одной из главных целей в жизни человека. Иное мнение присуще только 11% опрошенных, которые уверены, что в современном мире совсем не обязательно заводить семью.

85% респондентов считают, что с наличием у человека семьи проще существовать и выживать в этом мире. А 11% опрошенных думают, что такое мнение – пережиток прошлого и без семьи можно обеспечить себе хороший уровень жизни. Половина респондентов также отметила важность многодетных семей.