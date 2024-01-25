Ученые предупредили, что COVID-19 у беременных вызывает респираторный дистресс у плода

Ученые предупредили беременных женщин об опасности заражения коронавирусом. Так, по данным специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, при заражении матери у плода может развиться респираторный дистресс вследствие «воспалительного каскада».

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В результате у ребенка нарушается дыхание. Дальнейшие исследования показали, что легкие ребенка зщаполняются жидкостью, поскольку функции клеток с подвижными ресничками, помогающими вывести слизь из органа, нарушаются.

Также у младенцев повышается уровень иммуноглобулина Е (IgE). Все это приводит к затрудненному дыханию и кислородному голоданию.