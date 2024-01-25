Что в первую очередь влияет на развитие интеллекта ребенка

Ганс Айзенек, создатель индекса IQ, впервые провозгласил:

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«Из общего правила о том, что мало, что можно сделать для улучшения IQ, есть одно исключение: дети едят мало овощей и фруктов, если они начинают получать необходимую дозу витаминов и минеральных веществ, их IQ заметно возрастает».

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Именно правильное сбалансированное рациональное питание обеспечит не только уровень физического, но и интеллектуального развития Вашего ребенка.

Каким же должно быть питание детей дошкольного возраста?

Оно должно соответствовать основным принципам рационального сбалансированного питания:

Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам.

Сбалансированность рациона по всем пищевым факторам (белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и другие микронутриенты).

Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его сбалансированности.

Оптимальный режим питания (не менее 4- 5 раз в день, интервал между приемами пищи не более 4 часов).

Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая безопасность питания, высокие вкусовые качества и максимальное сохранение пищевой ценности.

В соответствии с этими принципами в питании детей должны быть включены все основные группы традиционных продуктов и продукты функционального питания (продукты, обогащенные витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, бифидо- и лактобактериями, пищевыми волокнами и др.) Например: кисломолочные продукты, обогащенные бифидо- и лактобактериями, йодированная соль, обогащенный отрубями, микроэлементами хлеб и т.д.

1. Мясо и мясопродукты рыба, яйцо, являются источником высококачественных животных белков, витаминов Д, группы В1, В2, В12, РР, фолацина, железа, цинка, магния и др.

Из мяса предпочтительнее использовать нежирную говядину, телятину, курицу, индейку, кролик. Субпродукты (печень, почки, язык и тд.) необходимо включать в рацион не менее 1 – 2 раз в неделю. Все колбасы и колбасные изделия намного менее полезны, их употребление необходимо свести к минимуму.

2.Среди рекомендуемых рыб: треск, минтай, хек, навага, судак и др. Рыбные деликатесы (консервы, икра, соленая рыба) ни чем не лучше по составу по сравнению со свежей рыбой, но при этом содержат много соли и оказывают раздражающее действие на слизистую желудка, поэтому включать в рацион питания изредка и в небольших количествах.

3.Молоко и кисломолочные продукты, богатые полноценными животными белками, витаминами В2, В12, А, Д, кальцием, цинком, магнием, должны присутствовать в рационе ежедневно, в т.ч. продукты обогащенные бифидо- и лактобактериями не менее 400-500 мл в день с учетом блюд, приготавливаемых на молоке.

Не реже чем, через день обязательно включать сметану, творог, сыр.

4. Овощи, зелень, фрукты, ягоды, бобовые – это важные источники углеводов, в т.ч. необходимых для нормальной работы пищеварительного тракта, пищевых волокон; витаминов С, К, бета – каротина, фолацина, калия, железа, магния и др.

Дети должны получать не менее 200-300 г фруктов и ягод в день в виде свежих плодов и плодовоовощных соков, желательно с мякотью. Из овощей дошкольники должны получать ежедневно 150-200 г картофеля и 200-250 г остальных овощей в виде супов салатов, овощных рагу, пюре, запеканок и др.

Бобовые изделия должны периодически включаться в рацион детей (в свежем виде, отварном, в супах).

5. Хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия обеспечивают организм углеводами (преимущественно крахмалом), растительными жирами, пищевыми волокнами, витаминами Е, В1, В2, РР, магнием и др.

Необходимо включать не только ржаной и пшеничный хлеб, но и хлеб грубого помола, с отрубями, зерновой и др. Из круп предпочтительнее греча, овсянка, ячневая крупа, пшеничная (т.е. «серые» крупы). Макаронные изделия рекомендуется включать не чаще 2-3 раз в неделю, причем преимущественно твердых сортов.

6. Необходимо ежедневно включать жиры в виде сливочного масла (10-30 г для дошкольников) и растительных масел (5-10 г для дошкольников), причем рекомендуется использовать различные масла. Растительное нерафинированное масло следует использовать для заправки салатов, винегретов и др.; сливочное масло – для бутербродов, в блюда.

7. Сахар в количестве 35 – 60 г в день для дошкольников и кондитерские изделия (5 – 15 г) следует включать в рацион. Из кондитерских изделий чаще включать пастилу, зефир, мармелад.

Детям дошкольного возраста не рекомендуются ряд продуктов, (т.к. содержат аллергические компоненты, эфирные масла, много соли и животных жиров): копченые колбасы, закусочные консервы, жирные сорта баранины, говядины, свинины, шоколад и шоколадные конфеты, некоторые специи (черный перец, хрен, горчица).

Дети дошкольного возраста при приготовлении блюд нуждаются в особой кулинарной: исключение обжаривания; мясо и птица готовятся преимущественно в виде рубленных изделий, а не кусковых изделий, широкое использование пудингов и запеканок, исключение попадания из рыбы костей.