Как избежать неприятностей при катании с горки?
Зима продолжается, и продолжается поток желающих получить свою порцию эмоций, скатившись с ветерком со снежного склона. К сожалению, эти эмоции не всегда положительные. А все потому, что и горки, и поведение самих любителей активного образа жизни часто далеки от слова «безопасность».
Спасатели #Мособлпожспас отметили важные моменты, которые помогут сделать отдых не только веселым, но и снизят риск получения травмы.
- Выбор места для катания. Горка должна быть удалена от дороги, иметь безопасную зону торможения и подъема, на пути не должно быть любых препятствий, рядом исключено наличие дороги или водоема. Угол наклона горки должен быть не более 20 градусов.
- Средства для катания. Важно подбирать оборудование по возрасту, учитывая скорость, развиваемую им при спуске.
- Не пренебрегайте защитой. Шлемы позволяют предотвратить черепно-мозговые травмы, а специальные шорты – переломы копчика.
- Положение при катании должно быть строго лицом вперед. Это убережет от серьезных травм в нештатных ситуациях.
- Одежда для катания должна быть теплой, но удобной, без аксессуаров, которые могут попасть под полозья. Например, обычный шарф может стать причиной серьезной травмы.
Друзья, не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и своих детей.