Как избежать неприятностей при катании с горки?

Зима продолжается, и продолжается поток желающих получить свою порцию эмоций, скатившись с ветерком со снежного склона. К сожалению, эти эмоции не всегда положительные. А все потому, что и горки, и поведение самих любителей активного образа жизни часто далеки от слова «безопасность».