Диетолог перечислила причины развития ожирения у детей и подростков

Диетолог Круглова перечислила причины развития ожирения у детей и подростков
В чём же причины такого роста заболеваемости ожирением среди детей и подростков? На этот вопрос для ИА RuNews24.ru ответила диетолог Наталья Круглова. Врач отметила, что негативная тенденция наличия лишнего веса у детей и подростков наблюдается не только в России, но и во всём мире.
Первой причиной болезненного набора веса детьми специалист назвала копирование неправильного пищевого поведения в своей же семье.
«Когда мы видим повышение темпов распространения ожирения во взрослой популяции, конечно, это касается детей и подростков, поскольку дети и подростки копируют те пищевые привычки, то пищевое поведение, которое видят в семье», — объяснила Круглова.
Вторая причина детских проблем с весом – это снижение физической активности. Хоть дети и подростки, как правило, являются физически активной группой населения, всё равно имеющийся нагрузки бывает недостаточно.
«Всемирная организация здравоохранения, говоря о нормах физической активности для детей и подростков, упоминает, что минимальное время для нагрузок — это час ежедневно, то есть один час каждый день ребёнок или подросток должен проводить активно. Конечно, только уроков физкультуры в школе будет недостаточно. Это должна быть какая-то активность и помимо школьных занятий, активное проведение времени вне школы», — сообщила врач.
Также эксперт не могла обойти стороной проблему слишком большого использования детьми гаджетов. Постоянное «сидение в телефоне/компьютере» снижает физическую активность ребёнка и приводит к набору лишнего веса. Кроме того, немаловажная причина детского ожирения – это неограниченный доступ детворы к сладкому или другим различным снекам и фастфуду.
«Зачастую это продукты, имеющие высокую вкусовую привлекательность. За счёт содержания сахара, за счёт содержания соли и специй, за счёт содержания жиров такая пища действительно может казаться вкусной для подростков, однако это будет формировать избыток калорий в рационе данного ребёнка или подростка», — пояснила Наталья Круглова.