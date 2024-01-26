Диетолог перечислила причины развития ожирения у детей и подростков

«Всемирная организация здравоохранения, говоря о нормах физической активности для детей и подростков, упоминает, что минимальное время для нагрузок — это час ежедневно, то есть один час каждый день ребёнок или подросток должен проводить активно. Конечно, только уроков физкультуры в школе будет недостаточно. Это должна быть какая-то активность и помимо школьных занятий, активное проведение времени вне школы», — сообщила врач.