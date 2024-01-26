Гинеколог рассказал об особенностях искусственной беременности

Речь идет об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Оно помогает завести здорового ребенка при бесплодии, наследственных заболеваниях и ВИЧ.

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Сначала у будущих родителей исследуют репродуктивное здоровье. Особое внимание медики уделяют гормональному фону, состоянию маточных труб и матки, эндометрия, инфекционному и генетическому скринингам. Предусмотрен ряд клинических анализов и спермограмма.

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Далее у женщины извлекают яйцеклетку и искусственно оплодотворяют в "чашечке". Затем эмбриону дают от двух до пяти дней на развитие в инкубаторе. После этого его переносят в матку. Процедура проходит безболезненно.

Гинеколог Юлия Каменская уточнила, что ЭКО в основном используют пары в возрасте 30-40 лет. Но процедура становится популярнее и среди молодых супругов от 20 до 25 лет. В разговоре с Тульской службой новостей она рассказала:

«Не встречала семьи, которые спокойно относятся как к диагнозу "бесплодие", так и к предложению проведения ЭКО. Это всегда стресс, переживания, снижение самооценки. Иногда возникает агрессия. Супруги нередко скрывают от близких, коллег, что прибегают к такому методу лечения. И если беременность наступает, то часто долго не сообщают о ней. С этой болью иногда тяжело справляться».

Специалист добавила, что в такие моменты важно сохранять поддержку внутри семьи. Особенно если первая попытка ЭКО оказалась неудачной.

«За год возможно проведение двух программ с индукцией овуляции и одна-две - с заморозкой эмбрионов. Женский организм должен иметь время на физическое и психологическое восстановление. Важно не количество проведенных циклов, а качество обследования, подготовка к беременности, слаженная работа команды отделения репродукции», – заявила Каменская.

Однако ЭКО помогает не каждой паре. Искусственное оплодотворение противопоказано людям с эндокринными, сердечно-сосудистыми, рядом психических, онкологических и инфекционных заболеваний. Минздрав РФ ранее публиковал их полный перечень.