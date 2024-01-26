В Свердловской области сообщили о новых исследованиях медпрепарата «Триазавирин»
«Завод "Медсинтез" в Свердловской области приступил к исследованиям медпрепарата "Триазавирина" для детей от 6 до 11 лет. Результаты будут готовы после окончания эпидсезона 2023-2024 годов.
Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО «Завод "Медсинтез"» Александр Петров.
По его утверждению, "препарат «Триазавирин» в дозировке 100 мг успешно прошел многоцентровые клинические исследования в отношении лечения ОРВИ у детей от 12 до 17 лет".
«Сейчас - дети от 6 до 11 лет, это вторая возрастная группа, за будущий эпидсезон 2023-2024 года наши коллеги завершат исследования, "Триазавирин" для детей будет доступен в достаточно скором времени. Но мы ждем, опять же, прохождения всех процедур, установленных Минздравом России», - сказал он.
Завод «Медсинтез» находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств.
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