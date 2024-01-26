Врач рассказал, как подготовиться к вынашиванию и рождению ребенка

Как физически подготовиться к вынашиванию и рождению ребенка: советы специалиста
Планирование беременности является важным этапом для женщины, которая хочет стать мамой. Как физически подготовиться к этому сложному процессу и на что нужно обратить внимание в первую очередь, «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Владислав Воробьевский.
По словам специалиста, к беременности стоит начинать готовиться заранее, чтобы в дальнейшем исключить вероятность осложнений для организма матери и вынашиваемого плода.
— Дело в том, что в период беременности повышается гормон релаксин, который воздействует на эластичность связок. Благодаря этому запускается процесс, при котором организм адаптируется к росту внутриутробного плода. Однако воздействие этого гормона является системным, а значит, он влияет не только на связки таза, но и на другие части тела, что может стать причиной плоскостопия, а коленные суставы и позвоночник может привести к нестабильности. Кроме того, крестцово-подвздошные кости и лобковые суставы могут стать уязвимыми и тем самым вызывать постоянные боли, — предупредил Воробьевский.
Он отметил, что, согласно исследованиям, женщины, занимающиеся спортом на протяжении всего периода беременности, легче переносят не только вынашивание, но и роды и восстанавливаются после них также легче.
— Особое внимание следует уделить подготовке ягодичных мышц и мышц в области таза. Сильные мышцы живота помогут более быстро вернуть талию в форму после родов и вынашивания плода, — подчеркнул специалист.
Женщина, по мнению ортопеда, может заниматься теми видами спорта, которые являются наиболее подходящими для женского организма, а именно:
- танцами;
- плаванием;
- пилатесом;
- фитнесом;
- тренировками с использованием TRX-петель.
— При этом не рекомендуется заниматься растяжкой, такой как йога и стретчинг, так как это может нарушить стабильность суставов, а для женщины, ожидающей ребенка, важно иметь сильную мышечную поддержку для суставов, — заметил Воробьевский.
Также в период подготовки к беременности важно отказаться от всех вредных привычек, и чем раньше это произойдет, тем лучше будет ее организму и ребенку, сообщил врач.
— Курение способствует накоплению в организме тяжелых металлов, что, вероятно, вызывает генетические отклонения у плода. Также курение приводит к внутриутробному кислородному голоданию. Чем больше в организм поступало никотина, тем хуже на нем это сказывается. Алкоголь, даже в приемлемом количестве, способен изменить яйцеклетки в организме патологически, ведь они находятся в ограниченном количестве, — предостерег медик.
Кроме того, на протяжении всей беременности Воробьевский порекомендовал посещать врача остеопата:
— Во время предварительного приема специалист выявляет и при необходимости исправляет положение тазовых костей. Таким образом снижается процент риска некорректного расположения плода, а также токсикоза, гестоза и повторного клинически узкого таза. Важно регулярно посещать врача-остеопата для наблюдения за процессом адаптации организма в период беременности, так как благодаря этому плод сможет занять наиболее удобное и корректное положение. Внутриутробное смещение может быть признаком дисфункции тазовых костей.
Практический опыт показывает, что мягкое приспособление тазовых костей будет полезно для исправления некорректного внутриутробного расположения перед родами. Это может позволить избежать операций, связанных с травмами в послеродовом периоде, и обеспечить благоприятное развитие мамы и новорожденного, заключил специалист.