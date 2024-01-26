Врач рассказал, как подготовиться к вынашиванию и рождению ребенка

— Дело в том, что в период беременности повышается гормон релаксин, который воздействует на эластичность связок. Благодаря этому запускается процесс, при котором организм адаптируется к росту внутриутробного плода. Однако воздействие этого гормона является системным, а значит, он влияет не только на связки таза, но и на другие части тела, что может стать причиной плоскостопия, а коленные суставы и позвоночник может привести к нестабильности. Кроме того, крестцово-подвздошные кости и лобковые суставы могут стать уязвимыми и тем самым вызывать постоянные боли, — предупредил Воробьевский.