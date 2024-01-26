Возможна ли передача связанных с кариесом грибков от матери к ребенку

Исследователи из Кувейтского университета выяснили, что грибки полости рта Candida albicans матери могут передаваться ребенку и создавать предпосылки для развития кариеса. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

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В ходе исследования ученые взяли мазки из ротовых полостей 160 матерей и их детей в период с 2017 по 2020 год с целью изучения микрофлоры. Образцы были собраны в ходе восьми визитов, которые проводились несколько раз во время беременности испытуемых, во время родов и после того, как детям-участникам исполнилось две года.

Исследователи провели секвенирование генома (исследование всей последовательности ДНК человека) образцов слюны, чтобы выяснить, какое значение для здоровья зубов детей имеют дрожжевые грибки Candida albicans. Считается, что эти грибки могут спровоцировать развитие тяжелого раннего детского кариеса. Кроме того, Candida albicans могут вызывать у младенцев инфекцию полости рта, называемую молочницей.

В общей сложности у 93 пар (мать-ребенок) или примерно 58%, в образцах слюны были обнаружены грибки C. albicans. Также выяснилось, что в более позднем возрасте у детей количество этих грибков возрастало. Отмечается, что 94% пар мать-ребенок были носителями генетически связанных между собой штаммов Candida albicans. Это позволяет предположить, что в определенной степени Candida albicans могут передаваться от матери к ребенку.

Также ученые оценили состояние зубов участниц и уровень накопления на них налета по шкале от нуля до трех. Они обнаружили, что у женщин, набравших два или три балла, вероятность передачи C. albicans своим детям была в восемь раз выше, чем у испытуемых с одним баллом.