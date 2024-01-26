Экология ни при чем. Что такое экокожа и почему ее нельзя носить детям — объяснили в Роскачестве
В последнее время этот материал стал очень популярен. Часто он дешевле, чем натуральная кожа. Многие считают, что это безопасная замена натуральным изделиям, которая помогает сохранять природу и безопасна для человека. Но есть и те, кто говорит, что приставка «эко» — это про экономичность.
Всю правду об экокоже рассказали в Роскачестве.
Что значит «эко»
В Роскачестве отметили, что «эко» не значит «экологичный». Всё потому, что создают такие изделия не из экологически чистых материалов. Чаще всего это полиэстер и полиуретан, то есть синтетика с безопасными химическими показателями.
«Эко», скорее, про экономичность. Экокожа — это искусственный материал, которым заменяют натуральную кожу. При этом по своим свойствам они сильно отличаются.
Безопасен ли материал для детей
Изделия из искусственных материалов не подходят детям, так как в них тело не дышит. В таких вещах малышам будет дискомфортно, будет парниковый эффект и потливость. Это может привести к повышенной утомляемости и спровоцировать другие заболевания.
Интересные факты об экокоже
- Раньше кожзам от натуральной кожи можно было отличить с помощью теста на огонь. Сейчас даже экокожа гореть не будет, так что проверить этим способом не получится;
- По законодательству такого материала как «экокожа» нет. Это маркетинговый ход для продвижения всё того же искусственного материала, но под видом экологичного;
- Изделия из экокожи прочные и долго сохраняют внешний вид;
- Вещи из экокожи не пропускают воздух и пар. Носить такую одежду целый день не стоит, комфортнее всего в таких нарядах будет осенью или весной. В эти сезоны на улице не морозно, но и не жарко;
- Изделия из экокожи не стоит надевать на «голое» тело;
- Не стоит покупать вещи из экокожи, которые производители не советуют стирать. Это не гигиенично — вы будете потеть и ходить в грязном.
Так что выбор за вами — покупать вещи из натуральных материалов или более бюджетные. На стиль это вряд ли повлияет. А вот правильно подобранное цветовое решение — точно. О том, какие цвета сейчас в моде, рассказали тут.