Что такое экокожа и почему ее нельзя носить детям

В последнее время этот материал стал очень популярен. Часто он дешевле, чем натуральная кожа. Многие считают, что это безопасная замена натуральным изделиям, которая помогает сохранять природу и безопасна для человека. Но есть и те, кто говорит, что приставка «эко» — это про экономичность.

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Всю правду об экокоже рассказали в Роскачестве.

Что значит «эко»

В Роскачестве отметили, что «эко» не значит «экологичный». Всё потому, что создают такие изделия не из экологически чистых материалов. Чаще всего это полиэстер и полиуретан, то есть синтетика с безопасными химическими показателями.

«Эко», скорее, про экономичность. Экокожа — это искусственный материал, которым заменяют натуральную кожу. При этом по своим свойствам они сильно отличаются.

Безопасен ли материал для детей

Изделия из искусственных материалов не подходят детям, так как в них тело не дышит. В таких вещах малышам будет дискомфортно, будет парниковый эффект и потливость. Это может привести к повышенной утомляемости и спровоцировать другие заболевания.

Интересные факты об экокоже

Раньше кожзам от натуральной кожи можно было отличить с помощью теста на огонь. Сейчас даже экокожа гореть не будет, так что проверить этим способом не получится;

По законодательству такого материала как «экокожа» нет. Это маркетинговый ход для продвижения всё того же искусственного материала, но под видом экологичного;

Изделия из экокожи прочные и долго сохраняют внешний вид;

Вещи из экокожи не пропускают воздух и пар. Носить такую одежду целый день не стоит, комфортнее всего в таких нарядах будет осенью или весной. В эти сезоны на улице не морозно, но и не жарко;

Изделия из экокожи не стоит надевать на «голое» тело;

Не стоит покупать вещи из экокожи, которые производители не советуют стирать. Это не гигиенично — вы будете потеть и ходить в грязном.