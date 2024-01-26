Как договориться с ребенком? 7 техник от психолога

Родительство раскрывает в каждом из нас многогранность и новые навыки. Изобретательность и художественные таланты, многозадачность и кулинарные способности, водительские скиллы и психологические техники. Кстати о последних: именно они помогают выстраивать доверительные отношения с ребенком, учат его и нас работать с эмоциями и договариваться. Вместе с преподавателем международного онлайн-института Smart, детским и семейным психологом Юлией Лебедевой собрали для вас семь методов, которые можно брать на вооружение.

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Техника СМЭР

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Метод из арсенала когнитивно-поведенческой психотерапии, который помогает осмыслять свои действия и отделять факты от эмоций — что важно не только само себе, но и пригодится в некоторых других приемах.

Как делать?

При точном выполнении этого упражнения специалисты рекомендуют разделить листок на четыре колонки: С — описание ситуации, М — мысль, которая возникла во время проблемной ситуации, Э — эмоции и Р — реакции (делим на две части: тело и поведение).

После практики эта схема будет работать в голове автоматически — и поможет научиться отделять факт от личного отношения к этому факту. Упрощенную версию этой техники можно практиковать даже с младшими школьниками: спрашивать, что случилось, а потом уточнять, что они почувствовали в той или иной ситуации.

Пример

Тоддлер залез на высокую горку и скатился с нее, вы подумали, что он может упасть и разбиться (М), из-за чего почувствовали тревогу (Э), у вас вспотели ладони (Р1 — реакция в теле), и это заставило вас накричать на ребенка (Р2 — поведение).

Беспокойство за безопасность ребенка и наша фантазия, в которой он получает травму, привели к конфликту. Хотя ничего критичного не произошло, а ребенок получил удовольствие (если не считать последствий в виде замечаний).

Зачем?

Мы часто срываемся не из-за чего-то реально произошедшего, а из-за наших фантазий. Разделение этих факторов поможет выстроить понятный для ребенка диалог: до шести-семи лет дети мыслят эгоцентрически, поэтому не умеют ставить себя на место других и догадываться, почему мы реагируем тем или иным образом. Наша тревога кажется нам очень понятной и простой реакцией, а для них выглядит пугающим и абсолютно непонятным явлением. Техника постепенно научит ребенка анализировать свои эмоции, внешние факторы, понимать свое состояние, проявлять эмпатию и рефлексировать.

Активное слушание

Или эмпатическое слушание — разговор, в котором собеседник проявляет заинтересованность и полностью включается в диалог.

Как делать?

Отвлечься от телефона и посторонних мыслей, наладить зрительный контакт с ребенком, вербально и невербально поддерживать его рассказ: кивать, соглашаться, задавать уточняющие вопросы. Если мы говорим про тоддлеров, то нужно использовать зеркальные вопросы (повторять то, что сказал ребенок) и помогать разобраться в том, что он переживает.

Пример

Ребенок плачет и говорит, что Петя на площадке его толкнул. Задача взрослого — расширить для ребенка видение этой ситуации: «Ты сейчас расстроен, потому что Петя толкнул. Как это случилось?».

Зачем?

Во-первых, активное слушание помогает показать ребенку нашу заинтересованность в нем: его проблемы и его мнение имеют ценность для взрослого. За счет этого ребенок чувствует себя важным и значимым — и именно такое ощущение формирует у него здоровую самооценку. Во-вторых, это развивает эмпатию — учит разбираться в своих ощущениях и эмоциях и правильно их проживать.

«Я-сообщения»

На первый взгляд эта техника кажется очень простой и понятной. На практике использовать ее в момент злости, усталости и разочарования бывает очень и очень сложно. Поэтому важно привыкнуть к схеме и использовать метод как можно чаще, чтобы ввести в привычку.

Как делать?

Такие сообщения строятся по следующей структуре:

факт;

наши чувства и то, с чем они связаны;

наши желания в отношении собеседника;

итог.

Главная задача «Я-сообщений» в том, чтобы показать нашу реакцию и ее причину. Говорить о себе, используя местоимения «я», «мне», «меня». Это помогает начинать разговор не с обвинений, а раскрываться перед собеседником. И не забывать, что такая схема полезна не только в конфликтных ситуациях, но и при проявлении теплых чувств: «Мне нравится играть с тобой», «Я рада, что ты не забыл позвонить».

Пример

Я вижу, что игрушки разбросаны (факт), меня это расстраивает (чувство), потому что ты обещал собрать их до моего прихода, чтобы мы успели вместе посмотреть мультфильм (причина, вызывающая чувство). Мне бы хотелось, чтобы наши с тобой договоренности соблюдались и в следующий раз мы бы смогли провести время вместе (наше пожелание). Ну а сейчас вместо мультфильма нам придется заняться уборкой (итог).

Зачем?

В «Я-высказываниях» есть двусторонняя польза: они помогают нам разобраться, как меняется наше эмоциональное состояние в зависимости от изменений в поведении ребенка (или от других внешних факторов): что вызывает злость, что — страх, что — беспокойство, а что — радость и облегчение. Ребенок же понимает, как и почему родители реагируют определенным образом и чего в будущем от него ждут. А в момент самого разговора такие формулировки снимают эмоциональное напряжение, делают диалог искренним и ценным для обоих.

Выбор без выбора

Мягкая манипуляция (а что делать, если договариваться с тоддлером можно так или никак?), в которой мы предлагаем два варианта решения ситуации, каждый из которых приводит к нужному нам результату. С подростками эту технику использовать сложно, но иногда можно: когда есть несколько вариантов развития ситуации, каждый из которых устраивает родителей и дает ребенку ощущение, что он принял решение самостоятельно.

Как делать?

Задача — предложить ребенку несколько вариантов решения, каждый из которых приводит к тому, что нам от него нужно, и позволить ему самому выбрать один из них.

Еще один вариант для трехлетнего кризиса — запреты на желаемый результат. Ситуации, в которых в мягких формулировках мы преподносим ребенку те варианты, которые он, скорее всего, захочет сделать наоборот.

Пример

«Ты будешь на ужин курицу или рыбу?», «Ты уберешь игрушки сейчас или после ужина?», «Ты наденешь черную или зеленую куртку?».

Зачем?

Так у нас получается добиваться желаемого результата без принуждения и уговоров. А ребенок в это время учится брать ответственность, чувствует себя значимым, потому что с его мнением считаются, и не боится делать выбор.

Черно-белые письма

Метод для работы с негативными эмоциями и впечатлениями, избавления от стресса и анализа ситуаций.

Как делать?

Упражнения из этой техники делятся на два дня. В первый нужно взять один листик и выписать на него весь свой негатив, связанный с какой-то ситуацией или с человеком. Все претензии, ругательства, эмоции — до тех пор, пока не устанете. В конце поставить жирную точку и разорвать (сжечь, смыть в унитаз, выпустить в окно).

Во второй день сделать аналогичное упражнение с положительными моментами. Причем найти их нужно даже в сложной ситуации: извлечь какой-то урок, получить толчок к действиям, лучше понять свое поведение и выделить новые для себя триггеры. Завершение упражнения аналогичное — правда, листок можно не рвать, как в первый день, а, например, сделать из него кораблик и запустить его в ручей.

Эти письма могут быть длинными, а могут быть очень короткими. Если младший школьник еще не умеет хорошо писать, то родители могут предложить помощь и сделать это за него под диктовку.

Пример

Первый этап: «Сегодня учительница сделала мне замечание, хотя я был не виноват — меня отвлекал Ваня. Это нечестно! Я разозлился! Пусть этому Ване она и делает свои замечания».

Второй этап: «В следующий раз я постараюсь не отзываться, когда Ваня будет снова дергать меня».

Зачем?

Чаще всего мы реагируем либо обдуманно, либо эмоционально. И прежде чем принимать решения в конфликтах или других сложных ситуациях, нам нужно научиться идти по первому пути, разобравшись с чувствами самостоятельно. С накопленным негативом это делать тяжело, и нам важно научить детей вовремя и правильно избавляться от этих ощущений. Не подавлять их или тонуть в них, а проживать и идти дальше.

Семейный устав

Своего рода контракт между членами семьи, который помогает избежать ссор из-за надуманных ожиданий друг от друга.

Как делать?

Задача каждого — написать то, чего он ждет от других. Дальше нужно обменяться условиями и прокомментировать их. После дискуссий, обсуждений и бесчисленного количества правок условия договора записываются на отдельный лист, заверяются подписями всех членов семьи и вывешиваются на видном месте.

Устав помогает регулировать отношения — причем писать в нем можно (и нужно) не только материальные желания, но и упоминать про поддержку, заботу, внимание, реакции. Если какие-то из условий уже неактуальны — обновлять и переписывать.

Пример

Мама ждет от подростка, что тот будет каждый день мыть посуду, исправно посещать музыкальные занятия и выключать телефон за два-три часа до сна. Подросток же ждет, что его будут отпускать на ночевки к друзьям и каждую неделю давать пять тысяч рублей на карманные расходы. Комментарии могут получиться такими: «Посуду каждый день мыть не буду, но периодически готов с этим помогать; телефон отключать готов, а в музыкалку ходить категорически отказываюсь». «Ночевать можно только у тех, с чьими родителями есть связь, а на карманные будет выделено три тысячи рублей».

Зачем?

Это помогает снизить наши ожидания от действий других людей и показать, что для нас, как родителей, важны мнение и свобода ребенка.

Сундук желаний

Техника для выстраивания теплых детско-родительских отношений и внесения разнообразия в рутину.

Как делать?

Каждый член семьи пишет варианты совместного досуга, которые ему хочется попробовать: сходить в кино, на пикник, приготовить пиццу, поиграть в приставку. Все эти бумажки складываются в красивую коробку, шкатулку или банку, а на выходных рандомно вытаскиваются несколько штук.

Бумажки могут быть разного цвета, чтобы учитывались желания каждого члена семьи. Могут быть разные сундуки или же записки только от ребенка — то, как они хотят провести время вместе с родителями (делать такие записки можно и для себя самого — например, чтобы всегда под рукой был вариант, как можно быстро восстановить ресурс и набраться сил).

Пример

Сходить в кино, цирк, аквапарк, кафе, детский театр или в парк; устроить пикник, приготовить пиццу, поиграть в приставку, прятки, гонки или в настольную игру; вместе порисовать, потанцевать или сделать поделку; почитать книгу, покататься на велосипеде или сделать перестановку мебели в комнате.

Зачем?