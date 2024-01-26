Как приучить ребенка убираться в комнате, объяснила психолог

Детская комната часто утопает в разбросанных по полу игрушках и одежде. Взрослые тратят много сил для того, чтобы приучить ребенка к уборке собственной комнаты. Однако чаще всего их попытки оказываются тщетными, приводя разве что к конфликтам в семье.

© Unsplash.com

О том, как приучить ребенка убирать свою комнату, рассказала психолог Александра Чмуж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Эксперт призывает первым делом донести до ребенка, что чистота в его комнате нужна не только родителям, но и ему самому. А если дело доходит до уборки, то делать ее следует играючи.

Расскажите ребенку, какие дела по дому делают другие члены семьи и спросите, что из этого он готов взять на себя;

Для начала отведите для ребенка простые дела вроде того, чтобы после еды ставить тарелку в раковину;

Благодарите ребенка за каждое его действие;

Ни в коем случае не давите на ребенка и не принуждайте его делать что-либо;

Принимайте отказ от домашних обязанностей. Если ребенок нуждается в отдыхе, дайте понять, что вы это заметили, и не заставляйте убираться.

Дайте ребенку право на беспорядок в собственном жилище. Это научит его ответственности, а также подобным образом у него самого быстрее возникнет желание перемен.