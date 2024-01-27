В Москве спасли годовалого ребенка с гидрогелевыми шариками в кишечнике

«Орбизы — небольшие шарики диаметром около 2 сантиметров, но они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, могут увеличиться до размера теннисного мячика. В случае с мальчиком гидрогелевые шарики разбухли и закрыли просвет подвздошной кишки, тем самым вызвав кишечную непроходимость», — сообщили в медицинском учреждении.