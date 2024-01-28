Какие пять сказок Астрид Линдгрен нужно обязательно прочитать детям

Книги шведской писательницы стали феноменом в мире детской литературы. Астрид Линдгрен умела по-особенному чувствовать детей – и писала для них такие истории, которые сама хотела бы прочитать, когда была маленькой девочкой. В день смерти сказочницы, 28 января, «ФедералПресс» публикует подборку ее лучших произведений, с которыми стоит познакомиться всем, и особенно – родителям малышей.

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«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

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Действие книги происходит в 1950-х годах в одном из домов центрального района Стокгольма. Это история о дружбе между маленьким мальчиком из Стокгольма по имени Сванте, младшим ребенком семьи Свантесон, которого все зовут Малышом, и странном человеке с пропеллером Карлсоном, который живет на крыше.

Карлсон, озорной и веселый человечек с пропеллером на спине, олицетворяет беззаботное и счастливое детство для многих поколений читателей. Все мы помним эти образы из своего детства – трогательный Малыш и непослушный хитрец в самом расцвете сил.

Карлсон является символом свободы и приключений. Он не боится рисковать и делать то, что хочет. Это вдохновляет Малыша и позволяет ему осознать, что в жизни можно делать то, что приносит радость, несмотря на ограничения и правила. Карлсон учит Малыша быть смелым и самостоятельным, не бояться выходить за рамки и искать приключения.

Вместе с тем история учит детей ценить семейные ценности и заботу друг о друге. Малыш показывает нам, что даже самый необычный и странный человек может нуждаться в любви и поддержке. Он находит в себе силы прощать Карлсона и помогать ему, несмотря на его шалости и проказы. Это урок терпимости и понимания, который важен для развития ребенка. Книга учит детей любить тех, кого любить трудно и кто постоянно приносит трудности и проблемы.

«Пеппи Длинныйчулок»

Главная героиня сказочной повести Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» – великая фантазерка и выдумщица. Рядом с ней никому не хочется становиться взрослым – у нее даже есть пилюли, которые помогают детям не взрослеть. Зачем быть взрослым, если они «всегда сталкиваются с мозолями, налогами и другими неприятностями»? И хотя Пеппи иногда ведет себя странно, она все равно самая добрая, удивительная и лучшая девочка на свете.

История этой легендарной книги началась зимой 1941 года, когда семилетняя дочь Астрид Линдгрен Карин заболела пневмонией и попросила, чтобы ей рассказали сказку о Пеппи Длинныйчулок. Линдгрен начала рассказывать ей истории, которые позабавили Карин, а позднее и ее друзей.

Затем сама Линдгрен сломала ногу и, проведя много времени в постели, записала свои истории. Первая попытка Астрид выпустить книгу провалилась, но в 1945 году нашлось издательство, которое согласилось выпустить «Пеппи» – и произведение получило колоссальный успех. Книга была переведена на множество языков и неоднократно переиздавалась в разных странах, включая СССР и Россию.

повести «Пеппи поселяется на вилле «Курица» (1945),

«Пеппи отправляется в путь» (1946),

«Пеппи в стране Веселии» (1948),

рассказы «Пеппи Длинный чулок в Парке-где-растет-хмель» (1949),

«Разграбление рождественской елки, или Хватай что хочешь» (1950). Позднее Линдгрен написала продолжения истории о Пеппи:

История Пеппи учит детей быть независимыми и принимать самостоятельные решения, не бояться быть непохожими на других и проявлять свою индивидуальность. Именно об этом произведении Линдгрен говорила, что пишет то, что понравилось бы ей, когда она сама была ребенком.

«Мы все из Бюллербю»

В небольшой шведской деревне Бюллербю есть всего три дома, в которых живут шесть детей и их родители. Рассказчица – семилетняя девочка Лизи – описывает свою жизнь и повседневные приключения. Лизи живет с родителями и старшими братьями Лассе и Буссе. В другом доме проживают ее подруги Бритта и Анна, а в третьем – мальчик Улле.

Бюллербю, что в переводе с шведского означает «шумная деревня», представляется читателю как самое прекрасное место на Земле для живущих там детей, а также для самой Астрид Линдгрен, чье детство прошло в подобной маленькой деревушке на юге Швеции. Несмотря на то, что в Бюллербю всего шесть детей, им никогда не бывает скучно – как и великой писательнице в их возрасте, ведь именно здесь сформировалось ее мировоззрение.

«Мы все из Бюллербю» – это простая и наивная история о детстве, играх, прогулках, находках, праздниках и буднях деревенских ребят. В книге описано множество деталей сельского быта середины прошлого века, которые позволяют нам окунуться в этот удивительный мир. Главными героями являются дети, поэтому основная тема – дружба. А дружба никогда не устареет!

Кстати, Бюллербю имеет реальный прототип – деревню Севедсторп (Sevedstorp) в шведской провинции Смоланд. Отец Линдгрен родился в этой деревне, и сама Астрид говорила, что многие истории она почерпнула из собственного детства.

В серии про Бюллербю вышли три книги: «Все мы – дети из Бюллербю» (1947), «Снова про детей из Бюллербю» (1949), и «Весело живется в Бюллербю» (1952).

«Рони, дочь разбойника»

Главная героиня книги Рони – единственная дочь атамана разбойников Маттиса и его супруги Ловисы. Банда ее отца живет в глухих лесах, в старом замке, который был расколот молнией в ночь рождения девочки. Рони – смелая, добрая и искренняя, отец гордится ею, а все его подчиненные обожают девочку. Большую часть времени она проводит, бродя по отцовскому замку и его окрестностям.

Читателю быстро становится понятно, что Рони – глубоко одинокая девочка. Но даже сама она не осознает этого, пока не встречает ровесника – веселого Бирка. Дети сбегают в лес, встречаются с загадочными чудовищами и переживают множество приключений, становясь неразлучными друзьями.

«Рони, дочь разбойника» – последняя книга Астрид Линдгрен. Она повествует о вражде двух разбойничьих кланов, умело переплетая реальность со сказочным, вымышленным миром. Книга может показаться детям немного грустной и страшной в некоторых моментах, но не волнуйтесь – концовка полностью сгладит это впечатление.

«Знаменитый сыщик Калле Блюмквист»

Многие мальчишки и девчонки в детстве мечтали стать знаменитыми сыщиками, такими же, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. В их числе был и Калле Блюмквист, герой повести Астрид Линдгрен. Он живет в маленьком провинциальном городке и страстно хочет ловить преступников. И однажды мечты и стремления привели его к настоящему грабителю!

Для Калле Блюмквиста обычная игра превращается в настоящее детективное приключение. Мальчик решается на самые отчаянные шаги, чтобы раскрыть тайну и поймать преступника. Он собрал все свои наблюдения, разгадал загадку и смог найти следы, которые привели его к главному подозреваемому. С каждым шагом Калле становился ближе к разгадке благодаря своей решительности и находчивости.

Серия о Калле Блюмквисте состоит из трех книг: «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет», «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». В каждом произведении читатель погружается в захватывающий мир детективных приключений, в которых Калле сражается со злодеями и раскрывает тайны, используя свой острый ум и наблюдательность.