Прививки и скрининг: как сохранить способность зачать ребенка

Своевременное обследование шейки матки у женщин и спермы у мужчин поможет выявить бесплодие на ранней стадии, когда его еще можно вылечить. Поэтому скрининг репродуктивного здоровья включили в программу диспансеризации, которую может бесплатно пройти любой желающий, даже не потеряв в деньгах, — работодатель обязан оплатить сотруднику день, проведенный в поликлинике. Об этом рассказали врачи и депутаты Госдумы в пресс-центре «Парламентской газеты» 22 января. Кроме того, по их словам, родителям стоит задуматься о профилактике бесплодия у своих детей. Об этом предложили говорить и в школе, например на уроках «Мое здоровье».

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Чем раньше, тем лучше

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В России количество людей, страдающих бесплодием, достигло угрожающих значений. С таким диагнозом — от 15 до 24 процентов населения, рассказал зампред Комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Леонид Огуль. «Это притом что, по мнению ВОЗ, 15 процентов — это уже угроза для народонаселения», — сказал он.

Чем раньше выявить проблему, тем больше шансов, что ее удастся исправить и в семье появится малыш, отметил депутат. Поэтому в программу диспансеризации и включили скрининг репродуктивного здоровья.

Женщинам от 18 до 29 лет теперь будут проводить цитологическое исследование — мазок, который позволяет выявить рак шейки матки на ранних стадиях, рассказала депутат Госдумы заслуженный врач России Татьяна Кусайко. А беременные женщины и молодые мамы смогут поговорить с медицинским психологом — это тоже включили в программу госгарантий.

Мужчинам станут делать спермограмму — она позволяет определить активность и подвижность сперматозоидов, а соответственно, их способность добраться до яйцеклетки. Если что-то будет не так, пациента отправят к андрологу. «Есть заблуждение, что если у пары нет детей, то дело в женском здоровье. Но это не всегда так. Есть большой процент мужского бесплодия. Обследоваться нужно обоим супругам», — отметила Кусайко.

Если семья не предохранялась в течение года, но беременность не наступила, это сигнал, чтобы врач в женской консультации порекомендовал паре пройти обследование, пояснил Огуль. «А дальше определят, что нужно — ЭКО или лечение», — сказал он.

Как попасть к врачам

Мотивировать людей наконец задуматься о своем здоровье должна и программа диспансеризации на работе, считает Огуль. Он рассказал, что с 2024 года предприятие может организовать осмотр прямо у себя или заключить договор с медицинской организацией, а государство компенсирует ему расходы по программе ОМС. Причем соглашение надо заключать с поликлиникой, которая ближе к предприятию, чтобы работникам было удобно, пояснила Татьяна Кусайко.

Кроме того, работодатели обязаны выделить на диспансеризацию оплачиваемый выходной, напомнили парламентарии. Сотрудникам младше 40 лет — раз в три года, старше 40 лет — раз в год, а предпенсионерам и пенсионерам — два дня в году. Записаться на диспансеризацию можно онлайн или через регистратуру поликлиники. А с собой нужно взять полис ОМС и паспорт.

Сначала человеку предложат пройти стандартный перечень обследований, а если обнаружат какие-то отклонения, отправят его к узким специалистам.

«Диспансеризация будет считаться законченной, только когда будут ответы на все вопросы именно на втором этапе. Только после этого поликлинике все будет оплачено», — пояснила Татьяна Кусайко.

Вакцинировать от свинки и сделать УЗИ

Заболевания, способные сказаться на репродуктивном здоровье, могут быть и у детей. Именно поэтому в Минздраве предложили направлять девочек к акушеру-гинекологу, а мальчиков к урологу-андрологу не с 14 лет, как это предусмотрено сейчас, а с 13, отметила Кусайко. «Когда я работала главным врачом детской консультативно-диагностической поликлиники, были случаи, когда у девочек в 14-летнем возрасте диагностировали опухоли. Их своевременно удаляли, что позволяло девочкам в будущем стать мамами», — пояснила врач.

У мальчиков можно профилактировать такое заболевание, как варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика яичка. Если с лечением затянуть, можно лишиться возможности зачать ребенка. А одна из главных причин мужского бесплодия — перенесенный в детстве паротит. «Он даже мог пройти у ребенка почти бессимптомно, но привести к тяжелым последствиям», — сказала Кусайко, подчеркнув, что по этой причине очень опасно отказываться от прививки против свинки.

На возможность иметь детей влияют и венерические инфекции. «Причем чаще всего такие последствия возникают, когда дебют половой жизни происходит в раннем возрасте», — отметила Кусайко.