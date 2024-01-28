Депутат пояснила, почему стало больше многодетных семей

Число многодетных семей в России увеличилось, благодаря мерам поддержки и за счет женщин старше 30 лет, рассказала "РГ" первый заместитель председателя Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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Она обратила внимание, что в России самой многочисленной группе женщин репродуктивного возраста сегодня от 28 до 35 лет. А благодаря мерам господдержки они чаще стали рожать второго и третьего ребенка.

В числе таких мер поддержки - маткапитал (благодаря которому, согласно данным демографов, у нас родилось на 2- 2,5 млн детей больше), субсидия в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, региональные меры поддержки (выплаты, сертификаты, автомобили и прочее).