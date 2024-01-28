Какие изменения ждут семьи с детьми в 2024 году

За последние десять лет, по данным Минтруда, число многодетных семей в России увеличилось в два раза — их стало 2,3 миллиона. В январе 2024 года президент подписал указ, закрепляющий статус таких семей на федеральном уровне. Основные социальные гарантии для родителей, воспитывающих трех и более детей, будут едиными во всех регионах страны. Какие выплаты и льготы теперь положены многодетным, разбиралась «Парламентская газета».

Бессрочный статус

Видео дня

Многодетной семьей в России, согласно указу, считают семью с тремя и более детьми. Ее статус устанавливают бессрочно. Но положенные выплаты и льготы родители будут получать до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Если подросток учится очно, поддержку продлят, пока ему не исполнится 23 года.

Многодетные семьи получат единое удостоверение федерального образца. Оно гарантирует все государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей. Также мамы и папы вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве. Родители смогут пройти бесплатное профобучение или получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, мамы вправе досрочно выйти на пенсию. Большие семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки на территории всей страны.

Власти субъектов должны предоставить таким семьям приоритетное право на заключение соцконтракта, стимулировать занятость родителей в предпринимательстве и информировать их о полагающихся льготах. На местах разработают и партнерские программы с магазинами. Они позволят многодетным получать скидки на необходимые товары.

Кроме того, руководителям регионов рекомендуют выдавать бесплатные лекарства для детей до шести лет из многодетных семей по рецепту, предоставлять родителям льготы по оплате жилья и коммунальных услуг не ниже 30 процентов. В перечень рекомендаций попали бесплатные проезд, питание и форма для школьников, а также первоочередное право на устройство ребенка в детский сад. Посодействуют власти и в улучшении жилищных условий семей, в том числе в предоставлении земельных участков.

Субъекты имеют право расширять категорию многодетной семьи с учетом своих национальных, культурных и демографических особенностей, а также устанавливать региональные выплаты и льготы.

Указ предусматривает и создание банка данных многодетных семей. С его помощью родители смогут получить и статус, и поддержку без предоставления документов.

Сейчас регионы на свое усмотрение поддерживают многодетных. В Москве, например, родители получают льготы, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет. Отдельный пункт указа предусматривает, что поддержка семей не должна повлечь снижение уровня ассигнований из региональных бюджетов. То есть положение многодетных в регионах не ухудшится.

Ипотека и налог

Помимо поддержки, перечисленной в указе, многодетные семьи имеют право воспользоваться льготной ипотекой. Взять кредит могут родители с двумя и более детьми. Льготную ипотеку выдают под шесть процентов годовых. Лимит для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 миллионов рублей, а для всех остальных регионов — 6 миллионов рублей.

Родители могут получить и субсидию до 450 тысяч рублей на погашение уже имеющегося жилищного займа. Она доступна семьям, где третий или последующий ребенок родились в 2019-2023 годах. 23 января на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов Владимир Путин пообещал продлить действие и субсидии, и льготной ипотечной программы.

Многодетные имеют право на стандартный налоговый вычет, а также на дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за квартиру и по семь — за дом. Вправе семья получить и вычет по земельному налогу на шесть соток. Эти метры и сотки налогом не облагают.

Работающие мамы и папы могут брать ежегодный отпуск в удобное для себя время. Льгота действует, пока детям не исполнится 18 лет, а самому младшему ребенку — 14 лет.

Регионы устанавливают и свои льготы: например, освобождение от транспортного налога или компенсацию проезда на общественном транспорте. Узнать о них можно в отделении соцзащиты региона.

За десять и более детей в России присваивают звание «Мать-героиня» и поощряют маму миллионом рублей. Родителей семерых и более детей награждают орденом «Родительская слава». В этом случае выплата составляет 500 тысяч рублей. За четырех и более детей вручают медаль ордена «Родительская слава» и 200 тысяч рублей.

Работа идет

23 января на Совете палаты регионов сенаторы обсудили, какие законопроекты необходимо подготовить в ближайшее время в связи с указом. Об этом «Парламентской газете» ранее рассказала председатель Комитета Софеда по социальной политике Елена Перминова.

Например, указ дает многодетным мамам право на досрочное назначение пенсии по старости. «В ближайшее время мы подробно изучим этот вопрос, чтобы подготовить необходимые для этого законодательные инициативы», — отметила сенатор.