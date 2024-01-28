Расписание ЕГЭ — 2024: когда и что будут сдавать выпускники

Когда и какие экзамены будут сдавать выпускники?Первыми экзаменами 23 мая станут география, литература и химия в рамках ЕГЭ.

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ЕГЭ по русскому языку состоится 28 мая.

Выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней 31 мая.

Экзамены по обязательным предметам проводятся в начале, чтобы школы могли выдать аттестаты вовремя.

Далее следует экзамен по обществознанию 4 июня.

ЕГЭ по информатике будет проходить два дня подряд — 7 и 8 июня.

10 июня состоятся экзамены по истории и физике.

13 июня запланированы экзамены по биологии и письменный экзамен по иностранному языку. Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня.

В этом году все иностранные языки сдаются в одни даты, включая английский, испанский, немецкий, французский и китайский. Ранее китайский сдавался отдельно.