Расписание ЕГЭ — 2024: когда и что будут сдавать выпускники
Когда и какие экзамены будут сдавать выпускники?Первыми экзаменами 23 мая станут география, литература и химия в рамках ЕГЭ.
ЕГЭ по русскому языку состоится 28 мая.
Выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней 31 мая.
Экзамены по обязательным предметам проводятся в начале, чтобы школы могли выдать аттестаты вовремя.
Далее следует экзамен по обществознанию 4 июня.
ЕГЭ по информатике будет проходить два дня подряд — 7 и 8 июня.
10 июня состоятся экзамены по истории и физике.
13 июня запланированы экзамены по биологии и письменный экзамен по иностранному языку. Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня.
В этом году все иностранные языки сдаются в одни даты, включая английский, испанский, немецкий, французский и китайский. Ранее китайский сдавался отдельно.
Резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам запланированы в период с 20 июня по 1 июля.