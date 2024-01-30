"Мы предложили сформулировать в ГОСТ критерии классификации продукции по возрасту ребенка. За основу был взят закон ["О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"]. Критерии сформулированы для детей до 6 лет, для детей от 6 до 12 лет, от 12 до 16 лет и для детей старше 16 лет. Имею в виду, что это не только игрушки, но и компьютерные игры", - сказала Саратцева.