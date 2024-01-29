Диетолог рассказала, почему сахарозаменители опасны для детей

Многие уверены, что сахарозаменители полезнее обычного сахара. Их активно употребляют в пищу люди, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или страдают от сахарного диабета. Однако сахарозаменители могут быть опасны для детей. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ольга Редина.

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По ее словам, главная опасность заключается в том, что маленькие дети могут привыкнуть к насыщенному сладкому вкусу пищи, который дает сахарозаменитель.

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— Обычные сладкие продукты будут казаться им не такими вкусными. Это может привести к тому, что дети будут налегать на искусственные сахара и переедать их. А избыток последних негативно сказывается на здоровье, — объяснила Редина.

Помимо этого, сахарозаменители могут спровоцировать нарушение микрофлоры кишечника и проблемы с пищеварением у ребенка, продолжила специалист.

— Сахарозаменители могут вызвать различные негативные реакции в организме, такие как проблемы со стулом и даже аллергические реакции, — предупредила Редина.

Диетолог заверила, что употребление сахарозаменителей детьми может привести к развитию у них серьезного заболевания — ожирения.

— Сахарозаменители могут привести к развитию проблем с метаболизмом у ребенка, а в дальнейшем это может привести к ожирению. Повышенное употребление сахарозаменителей стимулирует аппетит и заставляет употреблять больше пищи. У детей развивается неконтролируемый аппетит, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Кроме того, многие сахарозаменители являются химическими веществами. Они проходят обязательное тестирование на безопасность, однако нет никакой гарантии того, что при длительном употреблении эти вещества будут безопасны для здоровья ребенка, добавила Редина.