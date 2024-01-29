Кинолог объяснил, как подружить ребенка с собакой

Даже самая спокойная собака может проявить агрессию по отношению к ребенку при неправильном обращении, поэтому знакомить питомца с детьми нужно правильно. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Родителям нужно объяснить, как лучше взаимодействовать с питомцем, чего делать нельзя, рассказать о самых распространенных сигналах, которые подает собака, а также о ситуациях, в которых категорически запрещено беспокоить любимца. Знание основ общения с животными помогут предотвратить неприятные и конфликтные ситуации», — подчеркнул Голубев.

В первую очередь, по словам специалиста, ребенок должен понять, что собака не игрушка. Питомца не стоит беспокоить, если он отказывается идти на контакт, принимает пищу или спит, добавил кинолог.

Если животное морщит нос, показывает зубы или рычит — это крайне нервная и агрессивная реакция. В данном случае контакт с собакой нужно немедленно прекратить, отметил эксперт.

До этого Голубев предупреждал, что семьям с маленькими детьми не следует заводить собак мелких пород. Он посоветовал выбирать для дошкольников породы, отличающиеся дружелюбностью, являющиеся в меру активными и легко вступающие в игру.