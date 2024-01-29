Психолог объяснила, почему важно приучить детей к дресс-коду в школе

«Задача педагогов, родителей донести до детей важную информацию, которая очень пригодится детям во взрослой жизни. Почему-то никто не утруждается объяснить обязательность дресс-кода доходчиво и понятно. Никто не объясняет детям, что для них самих невыгодно слишком много рассказывать миру о своих внутренних проблемах, а внешний вид транслирует много лишней информации, например такую: «Я хочу быть ярким, я хочу быть интересным, я хочу быть оригинальным, но внутри я пуст, сер и не интересен, вот и пытаюсь раскрасить себя внешне», – сказала психолог.