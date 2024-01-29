Психолог объяснила, почему важно приучить детей к дресс-коду в школе

Психолог Варская объяснила, почему важно приучить детей к дресс-коду в школе
Школьная форма является одной из самых популярных тем для споров среди родителей. Сторонники считают, что форма способствует дисциплине и успехам в учебе, противники – мешает самовыражению. Психолог Варская Наталия рассказала «ФедералПресс» о целесообразности дресс-кода в школах.
«Задача педагогов, родителей донести до детей важную информацию, которая очень пригодится детям во взрослой жизни. Почему-то никто не утруждается объяснить обязательность дресс-кода доходчиво и понятно. Никто не объясняет детям, что для них самих невыгодно слишком много рассказывать миру о своих внутренних проблемах, а внешний вид транслирует много лишней информации, например такую: «Я хочу быть ярким, я хочу быть интересным, я хочу быть оригинальным, но внутри я пуст, сер и не интересен, вот и пытаюсь раскрасить себя внешне», – сказала психолог.
Варская считает, что дресс-код в школе нужен. В будущем детям предстоит встретиться с этим понятием в любой фирме и организации, и лучше с детства привыкать, что определенные правила существуют.
А также, с точки зрения психологии, неброская, строгая одежда активизирует такие качества, как внимание, упорядоченность и серьезность, которые необходимы в учебе.
«С детства стоит научиться, прежде чем что-то делать, задавать себе вопрос «Для чего?». И тогда постепенно станет ясно, что за странными прическами и странным цветом волос, за вычурностью в одежде стоит желание выделиться, казаться ярче и интереснее. И ключевое слово здесь – казаться», – отмечает Наталия.
По словам Варской, важно, чтобы дети поняли, что в их руках собственный внутренний мир и что у них есть возможность освободиться от искусственной мишуры и стать свободными личностями, которые не зависят от цвета одежды, волос, манер, лексики.
«Не стоит демонстрировать свои больные места, непроработанные проблемы, свою пустоту и серость. Интересная личность не страдает от необходимости соблюдать дресс-код, он ей не может помешать чувствовать себя личностью», – сказала психолог.
Ранее «Рамблер» писал о том, как приучить ребенка убираться в комнате.