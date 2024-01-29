Музыка во время уроков: запрет наносит больше вреда, чем пользы

Музыка во время уроков часто воспринимается как отвлекающий фактор, мешающий сосредоточиться на заданиях.

Однако многочисленные исследования показывают обратное – прослушивание музыки во время интеллектуальной деятельности может улучшить производительность и концентрацию.

Это связано с тем, что музыка активизирует работу мозга. Она стимулирует выработку "гормонов счастья" – эндорфинов. Благодаря чему вещества улучшается настроение, снижается тревожность и уровень стресса, а внимательность наоборот повышается. Также музыка усиливает мозговой кровоток, что обеспечивает более эффективное функционирование нейронных связей.

Поэтому полный запрет на музыку во время выполнения уроков может нанести больше вреда, чем пользы.