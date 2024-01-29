Ученые рассказали, какой рацион во время беременности грозит онкологией ребенку

Питание во время беременности оказывает влияние на здоровье будущего малыша. Так, скудный рацион матери может привести в будущем к онкологии у ребенка. Об этом рассказали бразильские ученые из Государственного университета Сан-Паулу.

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— Недостаток белка во время беременности и кормления грудью нарушает регуляцию молекулярных путей, участвующих в нормальном развитии простаты, что приводит к нарушению ее роста у молодых потомков, — пояснили ученые.

Исследование показало, что несбалансированное питание негативно сказывается на стойкости иммунитета и состоянии всего организма малыша.

Также недостаток белка в рационе матери приводит к неполадкам с гормональным фоном, что тоже влияет на здоровье простаты у ребенка, передает со ссылкой на ученых «АиФ».

Перед наступлением беременности женщине и ее партнеру необходимо правильно подготовиться, чтобы предотвратить пороки развития плода и осложнений у матери. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова.