Снежная горка: что нужно знать родителям

Самое важное правило: дети на горке всегда должны быть под присмотром взрослых.

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Львиная доля всех детских травм на снежных и ледяных склонах происходит из-за отсутствия контроля со стороны старшего поколения. Родители, дяди или тети – не так уж и важно. Главное, что взрослые не допустят излишне рискованного поведения.

Для малышей выбирайте невысокие короткие горки, где катаются дети примерно такого же возраста и все время находитесь рядом, чтобы поддержать или уберечь от беды вашу кроху.

История про то, чтобы запустить санки с маленьким ребенком с середины горки для взрослых – плохая. Вы же понимаете, что скорость санок со взрослым человеком будет выше скорости санок ребенка? Пока малыш доедет, сверху уже в него «прилетят» развеселившиеся подростки.

Если склон переполнен, часто нарушается дисциплина. Все торопятся, становятся невнимательными. Лучше сразу уйти с такой горки, чем выхватывать ребенка из толпы, пока его не столкнули.

Договоритесь с ребенком об условных знаках на горке. Достаточно двух, обозначающих «все хорошо» и «нужна помощь». Если ребенок упал и не встает – сразу бегите к нему, не тратьте время.