В России введут запрет на увольнение родителей-одиночек

Законопроект запрещает работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают хотя бы одного своего ребёнка, пока ему не исполнится 16 лет. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи.