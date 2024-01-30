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В России введут запрет на увольнение родителей-одиночек

Законопроект запрещает работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают хотя бы одного своего ребёнка, пока ему не исполнится 16 лет. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи.

В России введут запрет на увольнение родителей-одиночек
© Pulslive.com

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«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию», — отметил депутат.

Проект закона предусматривает ряд исключений, включая случаи, когда увольнение будет признано законным в случае ликвидации организации, серьезных нарушений трудовых обязанностей или повторного неисполнения обязанностей без уважительных причин.

Напомним, ранее такая норма действовала только в отношении детей до 14 лет.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему важно увеличение числа многодетных семей в России.

Дети
Вячеслав Володин
Госдума
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