В России введут запрет на увольнение родителей-одиночек
Законопроект запрещает работодателям увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают хотя бы одного своего ребёнка, пока ему не исполнится 16 лет. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, дети до 16 лет ещё нуждаются в помощи.
«В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребёнка, может оставить семью без средств к существованию», — отметил депутат.
Проект закона предусматривает ряд исключений, включая случаи, когда увольнение будет признано законным в случае ликвидации организации, серьезных нарушений трудовых обязанностей или повторного неисполнения обязанностей без уважительных причин.
Напомним, ранее такая норма действовала только в отношении детей до 14 лет.
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