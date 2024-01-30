Родители смогут следить за активностью детей в Сети

Всероссийская единая система родительского контроля (ВЕСРК) позволит контролировать деятельность детей в Сети на крупных цифровых платформах и браузерах, передают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Интернет-активность ребенка будет фиксироваться, все эти данные будут передаваться родителям. Законопроект, который уже находится на рассмотрении правительства РФ после одобрения Госдумы, предполагает создание личного кабинета на «Госуслугах» или в самом приложении ВЕСРК на смартфоне.

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В правительстве находится на рассмотрении предложение Госдумы о создании Всероссийской единой системы родительского контроля (ВЕСРК), интегрированной в ведущие российские цифровые сервисы — «ВКонтакте», VK Play, Rutube, «Дзен». Также в российские браузеры — «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Атом» и другие, — уточняется в статье.