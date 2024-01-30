Сеть предприятий «Вкусно — и точка» объявляет о запуске новых игрушек в Кидз Комбо. На этот раз покупателям будут доступны персонажи из популярного мультсериала «Маша и Медведь». Игрушки будут доступны с 6 февраля во всех предприятиях «Вкусно — и точка» в России, а также в меню доставки и в мобильном приложении.

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Как сообщили в компании редакции sfera.fm, в новую коллекцию игрушек войдет 10 уникальных фигурок с персонажами мультсериала: Маша, Медведь, Зайка, Волк, свинка Розочка, Ежик, Коза и Пес. При нажатии каждая игрушка будет совершать уникальное действие, отметили в компании: например, у Маши надувается мороженое в руках, у Медведя открывается бочонок с медом, а у Волка с Ежиком выскакивают глазки из орбит.

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«Мы продолжаем разрабатывать уникальные коллекции игрушек для детских наборов Кидз Комбо, которые очень нравятся нашим маленьким гостям. Рады объявить, что героями новой линейки станут персонажи легендарного сериала „Маша и Медведь“, с которыми ребенок может не только играть, но и собирать свою собственную коллекцию: каждая линейка игрушек в Кидз Комбо оригинальна и не повторяется, поэтому коллекционировать их всей семьей так азартно и увлекательно», — поделилась Екатерина Гладникова, директор по бренду, стратегии и исследованиям «Вкусно — и точка».

В дополнение к коллекции игрушек «Вкусно — и точка» также представит онлайн-игру по мотивам мультсериала: отсканировав QR-код с упаковки набора Кидз Комбо, ребенок сможет примерить на себя анимированные маски любимых персонажей.

В компании отметили, что игрушки для Кидз Комбо проходят контроль независимой экспертной компании, чтобы подтвердить безопасность на уровне лучших мировых стандартов. Также в компании особо следят за качеством продуктов в составе наборов. Ключевые наборы Кидз Комбо содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного рациона ребенка.

Ранее sfera.fm сообщала, что для молодежной аудитории «Вкусно — и точка» запустила наборы с мерчем, разработанным в коллаборации с Егором Кридом.В компании отметили, что игрушки для Кидз Комбо проходят контроль независимой экспертной компании, чтобы подтвердить безопасность на уровне лучших мировых стандартов. Также в компании особо следят за качеством продуктов в составе наборов. Ключевые наборы Кидз Комбо содержат менее 600 ккал и подходят для сбалансированного рациона ребенка.