Что представляют собой многодетные семьи в России и Беларуси и как им живется

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи в России. А также обратил внимание на то, что в российском обществе в последнее время появилась "мода" на многодетность. Действительно, статистика показывает, что за последнее десятилетие число таких семей в России возросло на четверть. Хорошие тенденции намечаются и в Беларуси. Как повысить престиж больших семей и трудно ли быть сегодня многодетной мамой? В ситуации разбирались корреспонденты "СОЮЗа".

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Как в России

Многодетность - это не хорошо или плохо. Это выбор, на который каждый имеет право. Фото: Александр Корольков

Мой собеседник - не только профессиональный психолог с солидным стажем, но и мама семерых детей Елизавета Пархоменко. С ней мы и поговорили о радостях и трудностях многодетных семей.

Елизавета, на ваш взгляд, как у нас в обществе относятся к многодетным?

Елизавета Пархоменко: Возможно, я субъективна, но по моим наблюдениям в последнее время отношение к многодетным семьям стало более позитивным - это, кстати, замечает и мой муж, а ему тоже приходится много общаться с людьми, в том числе как многодетному отцу. Сейчас стали с большим пониманием относиться к тому, что это личный выбор каждого. И да, он вот такой.

А вам приходилось сталкиваться с неприязненным отношением к себе именно из-за многодетности?

Елизавета Пархоменко: Бывало. Чаще всего это происходит в каких-нибудь социальных учреждениях. В моей практике - в женских консультациях во время беременности. Может быть, дело в том, что это довольно ригидные структуры, где работает много людей старых взглядов. Но в целом отношение к многодетным семьям сейчас становится, на мой взгляд, таким, каким оно и должно быть: многодетность - это не хорошо или плохо. Это выбор, на который каждый имеет право. Хотя, конечно, многие многодетные родители могут и сейчас рассказать о неуважительном отношении к ним как к семьям второго сорта, безответственным и даже маргинальным.

Порой, бывает, и дети страдают от бестактного отношения. У меня самой трое детей. И вот сын-подросток отказывался в школе на виду у всех идти за бесплатной едой к отдельному "многодетному" прилавку...

Елизавета Пархоменко: Как психолог, воспринимаю такие вещи с грустью. А как многодетная мать, конечно, не одобряю многое из того, что происходит в наших школах. Но нам, родителям, снизу поменять школьную систему практически невозможно. Это должно идти сверху, чтобы в первую очередь менялось отношение к многодетным семьям у администрации, директора, учителей.

Статистика утверждает, что в России многодетные семьи очень разнородны по социальному статусу. А в психологии многодетных родителей есть нечто общее?

Елизавета Пархоменко: Могу сказать по собственному опыту и практике. Заметила, что такие люди чаще обладают активной жизненной позицией: ратуют за экологию, держат домашних животных. Всегда готовы на эксперименты - поучаствовать в интересных мероприятиях, куда-нибудь с палатками поехать, пробовать новое.

Абсолютно не согласна с тем, что многодетность - это неподъемный труд и самопожертвование

Но все-таки многодетную жизнь легкой не назовешь, и многие недоумевают: что же стоит за желанием иметь так много детей?

Елизавета Пархоменко: Да, многие ищут тут какое-то "второе дно". Но я бы сказала, что многодетные родители просто получают огромную радость от родительства. Я всегда, когда говорят про многодетную жизнь, полную ограничений, недоумеваю. Понятно, что ограничения есть. Но у любой медали есть обратная сторона, и всегда, когда мы что-то выбираем, от чего-то другого приходится отказаться. Это неизбежно. Смотрите: люди, у которых есть какая-то мечта, например, поехать в путешествие на Камчатку, купить дельтаплан или построить прекрасный дом, - они же тоже себя ограничивают. Экономят, много работают. И не жалуются, хоть есть и трудности, и усталость. Так почему же, когда речь заходит о многодетности, сразу говорят о неподъемном труде и самопожертвовании? Это очень старый стереотип. Сегодня многодетность - не крест, а результат свободного выбора.

Дети из многодетных семей часто ли хотят повторить выбор родителей?

Елизавета Пархоменко: Корни желания иметь много детей у каждого свои.

Да, кто-то сам вырос в большой семье, и у него хороший опыт. А люди, к счастью, склонны повторять в своей судьбе не только плохие сценарии из детства, но и хорошие. Кто-то, наоборот, рос единственным ребенком, и у него, возможно, осталось ощущение нехватки любви. Семья - место, где можно и дать, и получить много близости, тепла и восполнить возникшие когда-то лакуны.

Но все же так часто звучит обвинение: дети в больших семьях недополучают родительского внимания.

Елизавета Пархоменко: А это и есть то самое тонкое место семьи с большим числом детей. Да и для меня самой это тоже больная точка. Если говорить не о материальных, а о глубинных психологических потребностях - в любви, внимании, в трепетном отношении к чувствам ребенка - то они часто рискуют остаться неудовлетворенными. Правда, я надеюсь, что в моей семье эти потребности у детей все-таки закрыты больше, чем у кого-то. Но и у меня здесь все время болит. Скажу, что хорошо работает совет уделять каждому ребенку только его, индивидуальное время для общения с родителем. Но, объективно говоря, найти эту возможность, особенно если ты еще и работаешь, непросто.

Сейчас говорят о появившейся моде на многодетность. А как ее можно укрепить, поднять престижность многодетности?

Елизавета Пархоменко: Имидж, мода, престиж - это в том числе история про то, как ощущают себя наши дети среди сверстников, не чувствуют ли они себя ущемленными? Будут ли они гордиться тем, что живут в многодетной семье, или же будут ощущать себя ущербными от того, что им чего-то не хватило? И вот здесь, мне кажется, государственная социальная поддержка была бы очень важна, чтобы поднять их самооценку, чтобы статус их стал притягательным. И речь здесь должна вестись не только о пособиях.

О чем-то, что важно для самооценки, престижа среди сверстников?

Елизавета Пархоменко: Да, именно. О таких вещах, как, например, возможность поехать в путешествие. Потому что одно дело, когда едет семья из трех человек - и другое, когда их семь или девять. Например, мы живем в Санкт-Петербурге и пользуемся льготой на проезд в загородных поездах. Однако она почему-то действует только в летний период, а зимой - нет. Или вот, например, для меня очень ценная льгота - бесплатный вход в Эрмитаж. Но почему-то она не действует постоянно. Та же история с зоопарком. Конечно, это не имеет принципиального значения, потому что многодетность - внутренний выбор, и мало какие льготы и пособия могут к нему подтолкнуть; скорее, ты сам готов за него доплатить. Но все-таки очень важно, чтобы дети потом, когда вырастут, не сказали бы: "Эх, жалко, что нас было много!"

Лично я столкнулась с тем, что с появлением уже второго ребенка стало очень трудно возить старшего в музыкальную школу, а с третьим вообще пришлось на несколько лет все забросить.

Елизавета Пархоменко: А ведь бесплатные для многодетных детские школы искусств - огромный плюс нашей системы. Точно так же, когда детей у нас стало больше трех, я поняла, что у меня больше нет ресурсов - ни финансовых, ни временных - их возить куда-то на дополнительные занятия. Получается, что старшим детям все давалось, а младшим - нет. Мне было просто больно за своих детей. Пришлось больше работать и активнее в это направление вкладываться. Очень важно, чтобы родители не испытывали чувства вины и ущербности, оттого что не могут сделать для своих детей доступными столь престижные ценности, как образование, доступ к культуре, впечатления, спорт. Это ценнейший ресурс - не только детский, но и родительский. Когда чувствуем, что даем детям достаточно, мы ощущаем себя хорошими родителями, а значит, способны дать им еще больше тепла и принятия.

Как в Беларуси

В первую минуту 2024 года в Минской области появился на свет мальчик - он стал 10-м ребенок в семье фермеров Филистовичей из Вилейского района. Младенца назвали Александром. Фото: БЕЛТА

Главный демографический ориентир Беларуси - семьи с тремя и более детьми. Пока же средний размер семьи составляет 2,9 человека.

Число многодетных "ячеек общества" растет. Если в 2009-м в республике таковых было 65 тысяч, то сейчас почти в два раза больше. В том числе 17 тысяч семей имеют 4 несовершеннолетних детей, около 6 тысяч - 5 и более. "Самой-самой" в прошлом году признали семью из Брестской области, где воспитывалось 13 несовершеннолетних детей.

В Беларуси многодетные семьи имеют право на внеочередное получение льготных кредитов и субсидию на строительство или приобретение жилья

Одна из наиболее значимых и долгоиграющих мер господдержки многодетных - семейный капитал, который предоставляется с 2015 года в безналичной форме при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. С 2015 по 2019 год его размер составлял 10 000 долларов, позже капитал стал исчисляться в белорусских рублях с ежегодной индексацией. Депозитные счета с таким капиталом имеют около 134 тысяч семей. Право на распоряжение средствами предоставляется по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, но есть возможность досрочно направить их, например, на улучшение жилищных условий, получение образования или медуслуг. Как показывает практика, семьи в первую очередь стараются побыстрее построить жилье.

Женщины, родившие пять и более детей, при определенном стаже работы или страхового стажа имеют возможность досрочно выйти на пенсию. Есть послабление и в Трудовом кодексе: матери или отцу по письменному заявлению еженедельно положен дополнительный свободный день с оплатой в размере среднего дневного заработка. С нынешнего года, кстати, предложен и альтернативный вариант - ежедневное сокращение рабочего дня на час.

Для малообеспеченных многодетных семей предусмотрена выплата ежемесячного социального пособия, если их среднедушевой доход составляет не более 115 процентов бюджета прожиточного минимума (сейчас это около 468 белорусских рублей, или примерно 12 690 российских), срок - до полугода. Те, кто по объективным причинам оказался в трудной жизненной ситуации, раз в год могут рассчитывать на выплату единовременного соцпособия. Государство в отдельных случаях готово поддержать также с возмещением затрат на приобретение подгузников или подсобить бесплатными продуктами питания для детей в возрасте до 2 лет.

В детских садах для малышей из многодетных семей на 50 процентов снижена плата за питание. В школах наполовину снижена плата за пользование учебниками, а питание и вовсе бесплатно. Ежегодно производится выплата единовременной материальной помощи к учебному году, с абитуриентов из таких семей не взимается плата при оформлении документов для участия в централизованном тестировании. Скидки предоставляются выходцам и при платном получении высшего или среднего специального образования.

Для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в сфере ЖКХ плата за услуги газоснабжения и снабжения сжиженным газом от индивидуальных баллонов начисляется по субсидируемым тарифам независимо от объема потребления. Многодетные имеют право на внеочередное получение льготных кредитов и одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений. Кредит предоставляется на срок до 40 лет под один процент годовых из расчета 20 кв. м на человека. Государство также оказывает финансовую помощь в погашении задолженности по льготным кредитам: при наличии троих детей - 75 процентов от суммы задолженности, 4 и более детей - 100 процентов. Есть и другие преференции, в том числе в сфере налогов и таможенных платежей.