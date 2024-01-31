Эксперты объяснили, почему беременные так много едят

Во время беременности тяга к еде у женщин считается обычным явлением. Исследования показывают, что от 50% до 90% беременных сталкиваются с такой тягой хотя бы один раз за весь период беременности. Чаще всего случается это во втором триместре (с 13 по 27 неделю).

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В действительности тяга к еде во время беременности — это то, что проявляется индивидуально. Обычно женщине хочется в такие моменты съесть что-нибудь с высоким содержанием углеводов и белков: печенье, бананы, орехи, солёные огурцы, мороженое, картофель.

Учёные точно не знают, почему у беременных возникает тяга к еде. Но вот три возможных причины этого.

Изменения потребностей в питании. В период беременности у женщины возникает потребность в большем количестве железа, фолиевой кислоты, магния и кальция. Также у неё увеличивается объём крови, что означает большую потребность в воде и электролитах (в натрии и калии). Некоторые исследования показывают, что женщины с дефицитом питательных веществ чаще испытывают тягу к еде.

Изменения чувства голода и вкуса. Научно доказано, что уровень специфического гормона нейропептида Y увеличивается во время беременности и связан с усилением голода. Также многие женщины сообщают, что в период беременности вкус еды и напитков меняется. Чаще всего усиливается горький вкус в различных продуктах и напитках и сладость фруктов.