Психолог объяснила, как не травмировать психику ребенка при разводе

При разводе родителям не следует настраивать ребенка друг против друга, поскольку иначе у него могут появиться проблемы с самооценкой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

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"Какой бы болезненной не была причина расставания, необходимо говорить при ребенке о бывшей второй половине в позитивном ключе, иначе у ребенка может пошатнуться самооценка и восприятие себя как минимум", – рассказала она.

Эксперт посоветовала обратиться к психологу, если ребенок замкнулся, стал мало разговаривать и поменял свои привычки. Специалист поможет ребенку избежать травмы, добавила Дугенцова.

До этого психолог сообщила, что травмирующий опыт ребенка при разводе родителей можно минимизировать, для этого следует кратко пояснить причину расставания, поскольку дети часто берут вину на себя за разлад в семье. Дугенцова призвала принимать и понимать чувства ребенка, не говорить ему фразы по типу "успокойся", "возьми себя в руки", "перестань плакать, все хорошо". Следует дать возможность маленькому человеку выразить и высказать все, что у него на душе, подчеркнула эксперт.