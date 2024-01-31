Пять вопросов, которые нужно задать врачу перед родами

Все месяцы беременности по-разному сложные: от изнурительного токсикоза до больной поясницы и тревог на скринингах. И последний этап этого процесса кажется не менее сложным и пугающим, особенно для тех, кто рожает впервые.

© tlum.ru

Тлум.Ру рассказывает, о чём стоит спросить врача перед самым днём родов, о том, как выбрать место, где ваш ребёнок появится на свет, и что вас ждёт в процессе родов.

Видео дня

Почему это важно? Уход за родами, который более полезен для здоровья матери и ребенка, называется «дружественным к матери». Некоторые места рождения или условия в них более дружелюбны к матерям, чем другие, а ваш выбор должен зависеть от ваших планов и возможностей.

Когда вы решаете, где родить ребёнка, вы, вероятно, будете выбирать из разных мест, таких как:

Родильный дом.

Частная клиника.

Дом.

И у каждого из этих мест для родов есть свои недостатки и достоинства. Этот и другие вопросы важно обсудить со своим врачом, который ведёт вашу беременность и с врачом в учреждении, которое вы выбрали — это полезно, чтобы точно знать, что вас ждёт, максимально контролировать процесс и меньше переживать.

Итак, какие же вопросы стоит задать?

№ 1. «Кто может быть рядом со мной во время схваток и родов?»

Некоторые женщины хотят, чтобы их партнёр присутствовал на родах, другим хочется видеть рядом маму, третьим — врача, а четвёртым хочется пережить это в одиночестве. Родильные центры, больницы и службы родов на дому, могут позволить роженице решить, кого она хочет видеть рядом с собой во время родов. Также можно попросить — обычно за дополнительную плату — чтобы на родах присутствовало больше врачей, доулы (женщины, которые оказывают эмоциональную и физическую поддержку роженице) и какие-то конкретные медицинские специалисты. Стоит уточнить, как это будет происходить и сколько это будет стоить, чтобы быть готовым заранее.

Особенно важно задавать такой вопрос, если вы решили выбрать домашние роды — учитывайте, что это не самый безопасный способ, и для снижения рисков лучше всё-таки обратиться в специализированное учреждение или убедиться, что квалифицированная медицинская помощь будет рядом в течение всего процесса родов и после них.

№ 2. «Что обычно происходит во время родов?»

При выборе медицинского учреждения попросите подробно описать, как и что происходит во время родов. Например, как часто матери дают препарат для ускорения родов? Или они позволяют родам обычно происходить естественно?

Также попросите рассказать, как часто они делают те или иные процедуры, например, кесарево сечение. Если число таких случаев слишком велико, следует рассмотреть возможность рождения ребёнка в другом месте или у другого врача или акушера. Вот, на какие цифры следует ориентироваться:

Искусственная стимуляция родов не более чем у 1 из 10 женщин.

Эпизиотомия не более чем у 1 из 5 женщин. В большинстве случаев в этой процедуре нет необходимости.

Кесарево сечение делают не более чем 1 из 10 женщин, если это государственная больница. В больницах, которые заботятся о многих матерях и младенцах из группы высокого риска, этот показатель должен составлять 15% или меньше.

В такой больнице 6 из 10 женщин, перенесших кесарево сечение, рожают следующих детей естественным путём.

№ 3. «Могу ли я передвигаться во время родов? Какую позу вы считаете самой удачной для родов?»

В благоприятных условиях вы можете гулять и передвигаться по своему усмотрению во время родов — это не запрещено, если вы сами чувствуете в этом необходимость, и у вас нет медицинских противопоказаний. Вы можете выбрать позы, которые наиболее удобны и лучше всего подходят вам во время схваток и родов. В условиях, благоприятных для матери, во время родов женщину почти никогда не кладут на спину с поднятыми ногами.

№ 4. «Что вы обычно делаете с ребёнком и роженицей?»

Иногда родильные дома, больницы и службы родов на дому используют методы, которые не являются лучшими для матери или ребёнка, поэтому этот вопрос лучше уточнить заранее. Вот список вещей, о которых вам следует конкретно спросить. Они практически не помогают при родах и даже могут навредить здоровым матерям и малышам:

Не стоит повреждать околоплодный мешок, особенно на раннем этапе родов.

Медсестре или акушерке время от времени стоит прослушивать сердце ребёнка.

Не следует использовать капельницу.

Вам не должны говорить, что нельзя есть и пить во время родов.

Вас не должны брить.

Вам не должны ставить клизму.

Конечно, всё это может использоваться — но только если у вас есть медицинские показания для совершения подобных манипуляций.

Обговорите это с врачом заранее, чтобы быть уверенными, что никто не будет делать с вами то, на что вы не давали согласия.

Специалисты, которые заботятся о вас, должны знать, как помочь вам справиться с родами даже без использования лекарств и обезболивающих. Они могут предложить такие вещи, как изменение позы, расслабление в тёплой ванне, массаж и использование медитативной музыки. Люди, которые заботятся о вас, не будут пытаться убедить вас использовать обезболивающее, если только оно не понадобится вам для решения какой-либо особой медицинской проблемы или если вы сами не решите, что оно необходимо.

№ 5. «Что, если ребёнок родится раньше срока или у него будут проблемы со здоровьем?»

Специалисты в медицинских учреждениях должны иметь все возможности для решения проблем, возникающих при родах. И речь тут идёт не только о физическом вмешательстве, но и моральной стороне вопроса. Лучше всего для любого ребёнка будет возможность соприкасаться с матерью, находиться у неё на руках, питаться грудным молоком.