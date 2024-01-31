Воздействие фосфорорганических эфиров, которые содержатся в самых разных предметах (от мебели и одежды до контейнеров для еды) может быть связано с осложнениями беременности и ожирением у детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Фосфорорганические эфиры, появившиеся в середине 2000-х годов для замены токсичных альтернатив, используются для придания огнестойкости текстилю, детским игрушкам, строительным материалам, телевизорам и бытовой технике. Их также добавляют в некоторые пластиковые предметы, например, в контейнеры для пищевых продуктов, чтобы сделать их более гибкими. Они медленно разлагаются и превращаются в пыль, поэтому люди могут подвергаться воздействию их через кожу или вдыхая пыль в помещении.

Исследователи проанализировали данные шести тысяч беременных женщин и обнаружили связь между ожирением у детей и уровнем фосфорорганических эфиров в моче беременных женщин.

Эти вещества могут влиять на уровень гормонов щитовидной железы и вызывать воспаление у беременных женщин, что приводит к большому весу младенца при рождении и повышает риск преждевременных родов. Высокий вес при рождении связан с детским ожирением — фактором риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования также показали, что воздействие фосфорорганических эфиров может быть связано с более низким IQ и способностью концентрировать внимание у детей.