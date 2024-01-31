Где какие подарки вручают при выписке из роддома российским мамам

Ну все, вот-вот рожать. А для малыша все уже закупили? В любой семье скажут, что это один из главных вопросов перед тем, как отправляться в роддом. Ведь этому карапузу, как только он появится на свет, сразу нужен целый гардероб одежды, от пеленок до комбинезона, а еще куча принадлежностей, чтобы его было удобно поить-кормить и за ним ухаживать.

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Впрочем, для многих регионов страны вопрос с "приданым" для малыша решается просто: женщины при выписке из роддома получают подарок, в котором припасено почти все для маленького человека.

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Один из самых больших кейсов новорожденные получают в Арктике - на Ямале. В подарок "Малышу Ямала" входят 50 самых разных вещей на первый год жизни. И это не только пеленки-распашонки, подгузники, пустышки и шампуни, но и, например, такая солидная вещь, как зимний пуховый комбинезон на суровую ямальскую погоду, припасен и еще один комбинезон - на осень и весну. Есть в подарочной коробке ортопедический кокосовый матрас, муфта для коляски и шапочка с ямальским мишкой - "малышиным" брендом региона. К слову, и сама подарочная коробка сделана так, что при желании легко трансформируется в люльку.

Ямал на первом месте по рождаемости на Урале и на четвертом в стране

При этом семьи кочевников-оленеводов, с учетом того, что они живут и работают в еще более суровых условиях, получают дополнительно к подарку два теплых одеяла - пуховое и синтепоновое, пеленки и утепленные конверты для выписки из роддома. Словом, все, чтобы будущий наследник оленеводов не мерз в чуме и был доволен.

- Мы постоянно кочуем по тундре, и в роддом я почти всегда отправляюсь почти перед самыми родами, бывало и экстренно, на вертолете, так что особо и некогда закупать малышу все необходимое, - рассказывает многодетная мама, жена оленевода Римма Тоболько. - А тут такой подарок, в котором для ребенка все есть, и даже задумываться особо не надо.

К слову, для того чтобы в коробку вошло не абы что, а все самое качественное и действительно нужное, перед тем как сформировать наполнение подарка, в регионе провели опрос в соцсетях, мамы делились собственным опытом и предлагали, что нужно положить в коробку. В результате подарок несколько раз пополнялся все новыми нужными для малыша вещами.

С этого года на Ямале ввели еще одно новшество специально для тех, кто рожает второго и последующих детей. Ведь у них, как правило, от первого ребенка сохраняется еще много вещей. Так зачем лишнее? Вместо подарка они могут получить сертификат на 32 тыс. рублей и закупить для новорожденного все, что сами считают нужным.

К слову, Ямал сегодня на первом месте по рождаемости на Урале и на четвертом в стране, и треть семей здесь - многодетные.

Столица

Сорок девять предметов для новорожденного москвича

В столице мамы новорожденных получают подарки еще с 2018 года. Большую коробку с самым важным для младенца в день выписки дарят не только москвичам, но и всем родителям, малыш у которых родился и зарегистрирован в столице.

Мамы двойняшек или тройняшек получают подарок на каждого малыша.

Всего в коробке 49 предметов. Среди них ползунки, бодики, пинетки, демисезонный комбинезон, бутылочки для кормления, пустышки, шампунь, мыло и присыпки для купания, погремушки... Словом, все, без чего не обойтись малышу в первые полгода жизни. Размеры коробки, в которую упакован подарок, специальный матрац и простыни позволяют при необходимости использовать ее в качестве люльки или переноски.

Мамы довольны таким подарком и качеством всех вещей. Свою роль, конечно, сыграло то, что при его комплектации столичные власти спросили у будущих мам, а также экспертов в области материнства и детства и врачей-педиатров, как должен выглядеть такой набор.

Родители, которые сами успели закупить малышу приданое, вместо подарочного комплекта могут получить компенсацию - 20 000 рублей.

Подготовила Ангелина Зеленькова

Кстати

Где еще вручают подарки

Как сообщают корреспонденты "РГ", удивительно, но далеко не во всех городах-миллионниках сегодня вручают подарки для новорожденных.

Как рассказала Галина Гриненко, главный врач Городского перинатального центра N 1, в Санкт-Петербурге подарки роженицам не предусмотрены. Единственное, что могут в роддомах города, - раздать пациентам какие-то предметы, необходимые для ухода за ребенком, которые иногда привозят спонсоры, и то в очень ограниченных количествах.

Из министерства труда и соцразвития Новосибирской области корреспондента "РГ" направили в минздрав, ведь роддома в их ведении. А в минздраве заявили, что "таких мер поддержки не оказывают", и отправили обратно в минсоцразвития. В общем, никто не захотел отвечать за подарки.

Пока только мечтают о подарках мамы и в Екатеринбурге.

Благо, не подкачали в других регионах.

Так, одно из самых солидных "приданых" получают новорожденные в Тверской области. В коробку входит сразу 70 предметов. "Очень много всего, мне не хватило даже большой двуспальной кровати, чтобы разложить все, что в эту коробку положено", - призналась одна молодая мама. - Влажные салфетки, памперсы, бутылочки, подогреватель для детского питания, органайзер, с помощью которого можно пеленать ребенка вне дома, ростомер, электронный термометр, разные виды пеленок, полотенце со специальным чепчиком-уголком для вытирания малыша после купания, постельное белье, плед, и это еще не все, что туда положили. А еще в Твери в подарок кладут книжку "Я родился", чтобы мамы как можно раньше начали читать своим малышам детские стихи тверских авторов, Самуила Маршака и Агнии Барто.

В Мурманской области родителям каждого новорожденного вручается подарок, в который входят конверт-одеяло, комбинезон, ползунки-слип, чепчик, варежки-антицарапки, ростомер, многостраничный буклет "Дневник мамы" для отметки памятных моментов и подарочная коробка с надписью "Ты родился на Севере", итого восемь предметов.

В Башкирии подарочные наборы для новорожденных называют "хабировскими", по фамилии руководителя региона Радия Хабирова. В наборе, как и в Мурманске, восемь вещей: сумка, вязаный комбинезон, шапочка, уголок, кофточка, ползунки и стеганое одеяло. Причем все сшито на местном комбинате. А еще в Башкирии в подарок кладут пожарный извещатель. Как признаются в семьях, он орет как оголтелый при малейшем задымлении, но считают вещь в доме полезной.

В Пермском крае в подарочную коробку входит комплект вещей: всесезонное одеяло, постельное белье, полотенце-уголок с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям. А еще родителям малыша вручают медаль "Родившемуся в Пермском крае". Она сделана из латунного сплава, на ней оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребенка.

В общей сложности подарки новорожденным сегодня вручают больше чем в 20 регионах.

Подготовили: Татьяна Тюменева, Ольга Гутман, Элина Труханова, Алексей Михайлов, Гульназира Ишбердина, Константин Бахарев