В Госдуме обратились к опыту Казахстана в фиксировании случаев буллинга

«У нас есть рейтинг эффективности школ и если школа говорит, что у неё есть травля, деструктивное поведение, то она выпадает из рейтинга. Поэтому мы на заседании рабочей группы приняли решение, и коллеги из Минпросвещения нас поддержали. Если школа знает, что у них есть проблема, но не сообщает, то коллеги предложили ввести ответственность для школы, если они не сообщают об этой истории. Очень интересный опыт в этой сфере у Казахстана. У них есть чёткое понимание, как фиксируется травля. Родитель ребёнка, который подвергся травле, пишет письма на имя классного руководителя. Классный руководитель собирает группу, там присутствует родитель того, кого травят, родитель того, кто травит, школьный психолог и представитель департамента образования. Фиксируется вся ситуация и составляется протокол».