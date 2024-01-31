В Госдуме обратились к опыту Казахстана в фиксировании случаев буллинга
В этой стране факт травли документируется специальным протоколом.
Директоров школ в свою очередь надо стимулировать к раскрытию информации о таких инцидентах. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.
«У нас есть рейтинг эффективности школ и если школа говорит, что у неё есть травля, деструктивное поведение, то она выпадает из рейтинга. Поэтому мы на заседании рабочей группы приняли решение, и коллеги из Минпросвещения нас поддержали. Если школа знает, что у них есть проблема, но не сообщает, то коллеги предложили ввести ответственность для школы, если они не сообщают об этой истории. Очень интересный опыт в этой сфере у Казахстана. У них есть чёткое понимание, как фиксируется травля. Родитель ребёнка, который подвергся травле, пишет письма на имя классного руководителя. Классный руководитель собирает группу, там присутствует родитель того, кого травят, родитель того, кто травит, школьный психолог и представитель департамента образования. Фиксируется вся ситуация и составляется протокол».
Законопроект также введёт в юридическое поле понятие травли. С ней, как отметила Лантратова, сталкиваются 57% учеников и 70% преподавателей.
«У нас вообще нет понятия, что такое травля и мы его введём в законе. Травля — это очень серьёзная проблема. По статистике 57% детей и 70% учителей сталкиваются с травлей. Вместе с правоохранительными органами мы изучали, что в 75% случаев скулшутинга лежит травля. Проблема в том, что точной статистики у нас сейчас нет, потому что 0,3% жертв обращаются в правоохранительные органы или департамент образования. В большинстве своём родители просто переводят ребёнка в другую школу, что, конечно, проблему травли не решает».
Осенью прошлого года стало известно о подготовке межфракционного законопроекта о буллинге. Он предусматривает создание государственной программы профилактики травли. Единый стандарт должно будет разработать министерство просвещения.