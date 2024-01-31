Специалист рассказал о подготовке школьников к итоговому собеседованию

«Прежде всего стоит понимать, что неразумно готовиться к устному экзамену, ни разу не проговаривая ничего устно. Частой проблемой являются случаи, когда школьники думают, что при подготовке к итоговому собеседованию достаточно прочитать текст про себя», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».