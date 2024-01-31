Врач объяснил, как защитить ребенка от опасных деталей конструктора

Клинический психолог центра «Возрождение» Даниил Калошин рассказал, что нужно делать родителям, чтобы избежать проглатывания детьми несъедобных предметов.

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Эксперт посоветовал родителям внимательнее следить за игрушками, которые они покупают детям. Важно учитывать возрастную категорию, указанную на упаковке. Калошин подчеркнул, что часто взрослые приобретают игрушки, которые не соответствуют возрастной норме ребенка. Например, конструкторы с мелкими деталями, которые годовалый ребенок изначально может положить в рот и проглотить.

Психолог также посоветовала родителям не оставлять маленьких детей без присмотра. Он подчеркнул, что с годовалым ребёнком довольно трудно согласовать правила поведения, поэтому важно самостоятельно отслеживать все действия детей, передает «Радио 1».

Хирурги Раменской больницы спасли жизнь годовалой девочки, которая проглотила четыре детали магнитного конструктора. Ребенку потребовалась срочная операция, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».