В Госдуме разъяснили, как рассчитывается пособие при болезни ребенка

Иногда работодатели сознательно вводят работников в заблуждение, чтобы сотрудники не брали больничный при болезни детей. Или другой вариант - заставляют брать отпуск за свой счет, чтобы не платить родителям пособие. Важные факты о расчете больничного разъяснил в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР).

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"При болезни ребенка, сотрудник имеет право на получение пособия с первого дня: начисляет выплату Соцфонд России, - заявил депутат. - Важно отметить, что получить пособие может не только мать или отец, но и близкий родственник: например, бабушка может уйти на больничный по уходу за ребенком. Но только один член семьи".

По его словам, также необходимо учесть, что если ребенок заболел во время отпуска родителя, то получить пособие не получится.

Сколько можно получить

Теперь о суммах: если ребенок младше 7 лет, то работнику оплачивается весь больничный, однако не более 60 календарных дней в году, отметил Чаплин. Для родителей детей от 7 лет - оплачиваемый больничный доступен на 15 дней, но не более 45 дней в году. Для родителей детей-инвалидов до 18 лет оплачивается весь период, но не более 120 дней в году.

"При болезни ребенка до 8 лет размер пособия - всегда 100% от среднего заработка, а от 8 лет и старше - зависит от стажа и вида лечения: амбулаторно или стационарно", - добавил парламентарий.

В 2024 году максимальный размер выплаты по уходу за ребенком за один день - около 4 тыс. рублей, однако на такую сумму можно рассчитывать при зарплате свыше 85 тыс. в двух предыдущих годах, уточнил он.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 7 лет - 640 руб. Минимальный расчет установлен, исходя из МРОТ, по которому пособие за полный календарный месяц не должно быть меньше МРОТ: то есть не менее 19 242 руб.

Нюансы оформления

"В случае, если ребенок болеет дольше оплачиваемого срока, то родители/родственники могут оформлять пособие друг за другом, чтобы Соцфонд каждому оплатил период нетрудоспособности, - продолжил депутат. - Также важно учесть, что если болеют два ребенка одновременно, то родителю все равно выплачивается одно пособие - так как для его работодателя считается один больничный".