Гинеколог не стал опровергать мнение о пользе родов для здоровья женщины

Расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем, во многом является верным, заявил в беседе с LIFE.ru акушер-гинеколог Алексей Черников. По его словам, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний, в частности, доброкачественных образований в молочных железах.

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Не такой уж это и миф. <...> Во время беременности выделяется сначала желтым телом, а потом плацентой гормон прогестерон, который «оберегает» беременность, — подчеркнул врач.

По его словам, прогестерон снижает тонус гладкомышечных клеток сосудов и матки, улучшает микроциркуляцию крови в сосудах, оказывает противовоспалительное действие, а также препятствует активному разрастанию тканей в слизистой матки, яичниках, молочных железах и в эпителии половых путей.

Гинеколог добавил, что прогестерон профилактирует эндометриоз, обильные и болезненные менструации, предменструальный синдром, угрозу выкидыша и нерегулярные менструации.