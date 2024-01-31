Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга

Грыжа представляет собой патологическое выпячивание, которое возникает из-за того, что внутренние органы вываливаются через не заросшие или образовавшиеся полости. В детском возрасте грыжа - это, как правило, врожденное заболевание. У детей чаще всего встречается три вида грыж: пупочная, паховая и белой линии живота.

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Пупочная грыжа

Наиболее распространенный тип грыжа в детском возрасте – пупочная. Она проявляется в виде припухлости в области пупка. Такое заболевание по статистике возникает у каждого пятого новорожденного. У недоношенных детей пупочная грыжа встречается чаще: ей подвержен каждый третий младенец.

Причины

незаращение пупочного кольца

слабость брюшной фасции или соединительной ткани

повышенное внутрибрюшное давление при неполном заращении пупочного кольца

В норме отверстие пупочного кольца у ребенка должно закрыться рубцовой тканью сразу после рождения.

- Обычно пупочную грыжу диагностируют на первом месяце жизни младенца, - поясняет Виталий Чертюк, - Своевременное выявление заболевания дает большие шансы на консервативное лечение. В этом случае используются массажи, бандаж и специальные методы заклеивания пупочной области.

Ребенка нужно чаще выкладывать на животик, укрепляя таким образом мышцы передней брюшной стенки.

Операцию обычно делают в возрасте 4-7 лет, т.к. есть надежда, что мышцы сами укрепятся и грыжа пройдет без вмешательства. При этом, если грыжа не прошла до года, чаще всего без операции не обойтись.

Паховая грыжа

Этот вид грыжи встречается примерно у 3% здоровых детей. При этом нарушение в разы чаще бывает у недоношенных младенцев. При паховой грыже часть кишечника или другого органа брюшной полости проваливается через влагалищный отросток. Проявляется болезнь в виде выступов в паху, в области яичек у мальчиков и в области полых губ – у девочек.

Мальчики страдают от паховых грыж чаще. При этом у мальчиков заболевание диагностируют обычно в первый год жизни.

- Из-за особенностей строения половых органов у мальчиков нарушение становится заметным раньше, - говорит уролог-андролог, - у девочек заболевание проявляется в возрасте около 3 либо 6-7 лет. Обычно это связано с появлением новых нагрузок в детском саду или школе.

Причины

незарощение влагалищного отростка

особенности строения паховой области

наследственность

Возможно только оперативное лечение

Грыжа белой линии живота

Это относительно редкое заболевание, которое встречается примерно у 1% дошкольников. Распространенность среди мальчиков и девочек одинаковая. Болезнь чаще проявляется в возрасте 5–7 лет.

Выглядит патология как выпячивание по срединной линии живота. Обычно появляется выше пупка.

Причины

снедоразвитые мышцы брюшной стенки

недоношенность и недобор веса при рождении

травмы

Отклонение диагностируется при пальпации брюшной области. Лечение оперативное и обычно проводится после 6-7 лет.

В чем опасность?

Главная опасность заболевания заключается в защемлении грыжевого мешка. При этом возникает резкая боль, тошнота и рвота, диарея и кровь в кале.

- Если пациенту вовремя не оказать помощь, у него может быть некроз ущемленного органа, - предупреждает хирург, - Это очень серьезное нарушение, после которого отмершую часть органа придется удалить. Также защемление грозит острой задержкой газов и каловых масс.

Чтобы не допустить такого негативного сценария, рекомендуется устранить грыжу пс помощью операции в возрасте до 7 лет.

Операция при грыже

Как правило, это простая процедура, которую проводят под общим наркозом. В зависимости от вида грыжи и стадии заболевания может использоваться открытый или лапароскопический метод. Последний вариант малоинвазивный и позволяет не травмировать ткани.

Любая из операций длится не больше 15 минут. Ребенка выписывают в тот же день, еще около недели нужно соблюдать домашний режим. Физические нагрузки запрещены в течение месяца.