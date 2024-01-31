Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга
Грыжа представляет собой патологическое выпячивание, которое возникает из-за того, что внутренние органы вываливаются через не заросшие или образовавшиеся полости. В детском возрасте грыжа - это, как правило, врожденное заболевание. У детей чаще всего встречается три вида грыж: пупочная, паховая и белой линии живота.
Пупочная грыжа
Наиболее распространенный тип грыжа в детском возрасте – пупочная. Она проявляется в виде припухлости в области пупка. Такое заболевание по статистике возникает у каждого пятого новорожденного. У недоношенных детей пупочная грыжа встречается чаще: ей подвержен каждый третий младенец.
Причины
- незаращение пупочного кольца
- слабость брюшной фасции или соединительной ткани
- повышенное внутрибрюшное давление при неполном заращении пупочного кольца
В норме отверстие пупочного кольца у ребенка должно закрыться рубцовой тканью сразу после рождения.
- Обычно пупочную грыжу диагностируют на первом месяце жизни младенца, - поясняет Виталий Чертюк, - Своевременное выявление заболевания дает большие шансы на консервативное лечение. В этом случае используются массажи, бандаж и специальные методы заклеивания пупочной области.
Ребенка нужно чаще выкладывать на животик, укрепляя таким образом мышцы передней брюшной стенки.
Операцию обычно делают в возрасте 4-7 лет, т.к. есть надежда, что мышцы сами укрепятся и грыжа пройдет без вмешательства. При этом, если грыжа не прошла до года, чаще всего без операции не обойтись.
Паховая грыжа
Этот вид грыжи встречается примерно у 3% здоровых детей. При этом нарушение в разы чаще бывает у недоношенных младенцев. При паховой грыже часть кишечника или другого органа брюшной полости проваливается через влагалищный отросток. Проявляется болезнь в виде выступов в паху, в области яичек у мальчиков и в области полых губ – у девочек.
Мальчики страдают от паховых грыж чаще. При этом у мальчиков заболевание диагностируют обычно в первый год жизни.
- Из-за особенностей строения половых органов у мальчиков нарушение становится заметным раньше, - говорит уролог-андролог, - у девочек заболевание проявляется в возрасте около 3 либо 6-7 лет. Обычно это связано с появлением новых нагрузок в детском саду или школе.
Причины
- незарощение влагалищного отростка
- особенности строения паховой области
- наследственность
Возможно только оперативное лечение
Грыжа белой линии живота
Это относительно редкое заболевание, которое встречается примерно у 1% дошкольников. Распространенность среди мальчиков и девочек одинаковая. Болезнь чаще проявляется в возрасте 5–7 лет.
Выглядит патология как выпячивание по срединной линии живота. Обычно появляется выше пупка.
Причины
- снедоразвитые мышцы брюшной стенки
- недоношенность и недобор веса при рождении
- травмы
Отклонение диагностируется при пальпации брюшной области. Лечение оперативное и обычно проводится после 6-7 лет.
В чем опасность?
Главная опасность заболевания заключается в защемлении грыжевого мешка. При этом возникает резкая боль, тошнота и рвота, диарея и кровь в кале.
- Если пациенту вовремя не оказать помощь, у него может быть некроз ущемленного органа, - предупреждает хирург, - Это очень серьезное нарушение, после которого отмершую часть органа придется удалить. Также защемление грозит острой задержкой газов и каловых масс.
Чтобы не допустить такого негативного сценария, рекомендуется устранить грыжу пс помощью операции в возрасте до 7 лет.
Операция при грыже
Как правило, это простая процедура, которую проводят под общим наркозом. В зависимости от вида грыжи и стадии заболевания может использоваться открытый или лапароскопический метод. Последний вариант малоинвазивный и позволяет не травмировать ткани.
Любая из операций длится не больше 15 минут. Ребенка выписывают в тот же день, еще около недели нужно соблюдать домашний режим. Физические нагрузки запрещены в течение месяца.
Чем раньше получается диагностировать грыжу, тем менее травматичным будет лечение.