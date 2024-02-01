Опасные квесты набирают популярность в России

За последние годы количество травм, полученных на квестах, увеличилось, как и самих таких игр, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

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Так, за последнее время два ребенка получили травмы в ходе прохождения квеста: один мальчик получил различные гематомы, а девочка – ожоги. Оба случаи на контроль взяли правоохранительные органы.

Однако, несмотря на травмы, количество квест-игр растет в стране. За последние два года их количество увеличилось на 30%. А количество выявленных нарушений превысило девять тысяч. Даже возбудили 27 уголовных дел.

Эксперты отмечают, что в России нет официальной сертификации квестов по различным параметрам. Это осложняет привлекать организаторов к ответственности. Правда, суды встают на сторону пострадавших, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».