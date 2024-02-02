Педиатр: менингитом не заболевают от переохлаждения

Врач-педиатр Екатерина Морозова пояснила, что менингит бывает двух видов. Один возникает из-за возбудителя - менингококков. Второй появляется, если в организме есть инфекционный очаг. И переохлаждение в обоих случаях не играет никакой роли.

© СОВА

Чаще всего менингитом заболевают в зимне-весенний период и болезнь передается воздушно-капельным путем. Уязвимее всех - дети младшего возраста.

Медик подчеркнула, что менингит - коварное заболевание. Он может повредить головной мозг и вызвать соответствующие проблемы. Поэтому при первых признаках недуга (лихорадка, рвота, свето- и звукобоязнь) необходимо обратиться к врачу, пишут "Известия".