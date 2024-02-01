Психолог раскрыла эффективную технику при подготовке к ЕГЭ

При подготовке к ЕГЭ следует использовать технику батчинга, предполагающую выполнение нескольких похожих задач одновременно. Такой совет в беседе с РИАМО дала психолог Ирина Минченко

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«Если у школьника есть несколько похожих задач — заполнить карточки, выписать правила, ответить на сообщения друзей — для их решения подойдет техника батчинга. Батчинг — это прием обработки данных в программировании, который заключается в сборе и анализе нескольких элементов одновременно вместо обработки каждого элемента по отдельности», — сказала Минченко.

Она подчеркнула, что этот метод подходит для использования и в обычной жизни. К примеру, вместо того, чтобы отвлекаться на каждое сообщение в чате, можно выделить для переписки отдельное время, пояснила специалист.

Также Минченко посоветовала при подготовке к экзаменам следовать режиму и прислушиваться к собственным биоритмам. Непосредственно во время занятий с учебниками и конспектами психолог рекомендовала сначала выполнять сложные задачи, которые требуют набольшего внимания.

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева до этого объяснила, как тренировать в себе способность к усидчивости. Чтобы выполнять рутинные задания, нужно работать со своей мотивацией и четко осознавать, для чего нужно их выполнение, подчеркнула эксперт.