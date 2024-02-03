Психолог рассказала, как распределить силы при подготовке к ЕГЭ

При подготовке к экзаменам учитывать свои биоритмы и выделять время для отдыха. Об этом психолог Департамента образования и науки города Москвы Ирина Минченко рассказала РИАМО. Она подчеркнула важность составления плана действий, оценки рисков и дефицитов, а также рационального распределения времени.В первую очередь стоит решать сложные задачи, что поможет улучшить эмоциональное состояние и повысить мотивацию, подчеркнула психолог.

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Она посоветовала также не забывать про отдых и включить этот пункт в расписание. Это поможет восстанавливать силы и эффективного заниматься.