Грудничковое плавание: в чем риски и польза?

Сегодня все больше родителей отдают своих малышей на грудничковое плавание. Считается, что занятия в бассейне уже с первых месяцев жизни оказывают благотворное влияние на организм. Они способствуют развитию координации, дыхательной системы и укрепляют иммунитет. Тем временем специалисты предупреждают: у таких тренировок есть ряд противопоказаний. О плюсах и минусах раннего плавания, а также о том, в каком возрасте стоит приводить ребенка в бассейн, MIR24.TV рассказали эксперты.

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Положительный эффект

Пользу грудничкового плавания подтверждают различные научные исследования. Об этом говорит психолог и эксперт в сфере материнства Ника Болзан: «Австралийские ученые провели лонгитюдное (то есть длительное и непрерывное) четырехлетнее исследование с участием семи тысяч детей. Результаты показали, что плавающие на постоянной основе дети демонстрируют более высокий прогресс в физическом и умственном развитии, чем их сверстники, которые не занимались плаванием».

По мнению специалиста, занятия плаванием благотворно влияют на все основные системы организма. «Это и сердечно-сосудистая система: при плавании активизируется кровообращение, укрепляются сердечная мышца и стенки сосудов. И дыхательная система: при глубоких вдохах и выдохах очищается носоглотка, усиливается дренажная функция легких», – поясняет Ника Болзан.

Она также отмечает положительное воздействие плавания на костно-мышечный аппарат. Ребенок может быстрее начать ползать и ходить, ведь в бассейне активизируются все группы мышц, при этом физическая нагрузка на кости и суставы распределяется равномерно, считает эксперт. Кроме того, тренировки в бассейне полезны для центральной нервной системы малыша. «В сосудах мозга активизируется кровообращение – он получает усиленное питание, меняются эмоциональные реакции, улучшается настроение, сон и аппетит», – говорит психолог.

«Плавание оказывает положительное влияние на когнитивное развитие, включающее все виды мыслительных процессов: память, восприятие, понимание, воображение, логика. В перспективе оно ускоряет освоение навыков чтения, помогает в развитии речи», – добавляет Ника Болзан.

В чем риски?

Несмотря на все перечисленные преимущества, грудничковое плавание может навредить здоровью малыша. «Бассейн – это рассадник микробов. Поэтому в воду добавляют много хлорки, которая стягивает кожу и доставляет дискомфорт малышу, а также может стать причиной высыпаний на теле ребенка, – предупреждает специалист по когнитивному и физическому развитию младенцев Полина Кацман Грин. – Если же бассейн не хлорированный, то есть шанс получить любые инфекции, особенно грибковые».

Чтобы избежать печального опыта, эксперт рекомендует внимательнее относиться к выбору бассейна и всегда уточнять важные детали, начиная с температуры воды и способов ее очистки и заканчивая одеждой тренера, который находится в воде с ребенком. «Если тренер сильно раздет, то его микробиом также может «плавать» в воде вместе с вашим малышом», – предостерегает спикер.

Специалист также предупредила о вреде ныряний: «Я категорически против этого бесполезного навыка. Никаких заныриваний у детей до года быть не должно! Представьте, малыш длительное время находился в пузыре, в жидкости. Затем он появился на свет, немного адаптировался к новой жизни в других условиях. И вдруг его опять возвращают не просто в воду, которая мягко касается тела, а полностью окунают с головой. Для малышей это стресс, при котором в организме вырабатывается кортизол. В том числе это очень тяжело для слуховых раковин и пазух!»

Оптимальный возраст и противопоказания

«Большинство специалистов рекомендуют начинать занятия плаванием не раньше 3-6 месяцев. Однако, если малыш здоров и нет противопоказаний, можно начать заниматься и раньше. Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален и его развитие может отличаться от общепринятых норм», – говорит врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ МО Видновская КБ Минздрава Московской области, заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Врач также перечислил ряд противопоказаний для занятий плаванием:

Кожные заболевания, такие как дерматит или экзема. Заболевания ушей, включая отит и воспаление среднего уха. Инфекционные заболевания.

Если у ребенка есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед началом занятий плаванием необходимо проконсультироваться с врачом.

«Если по каким-либо причинам занятия в бассейне противопоказаны, можно заменить их занятиями в домашней ванне или на открытом воздухе в водоеме. Однако стоит помнить, что такие занятия требуют особого внимания и контроля со стороны родителей», – отмечает эксперт.

Безопасность плавания в ванне

Если родители предпочитают давать первые уроки плавания малышу в домашних условиях, то в первую очередь нужно позаботиться о мерах безопасности. По мнению Ники Болзан, самой распространенной ошибкой в домашней ванне является использование надувного круга для шеи.

«Домашняя ванна слишком узкая, мелкая и короткая для этих целей. Малыш с кругом на шее прыгает, отталкиваясь от дна, что создает огромную нагрузку на позвоночник. Чтобы обезопасить ребенка, необходимо соблюдать определенные правила. Ванна должна быть достаточно просторная, с высокими стенками, чтобы малыш не касался дна ногами и мог свободно разворачиваться. Для правильного грудничкового плавания с использованием надувного круга подойдет джакузи, но в идеале нужен специальный бассейн как минимум размерами 1,5Х1,5 метра», – комментирует специалист.

Эксперт предупреждает: во время занятий плаванием нельзя оставлять ребенка без внимания даже на 30 секунд. «Мама должна всегда находиться на расстоянии вытянутой руки и видеть лицо малыша».

«Начинать занятия по плаванию рекомендуется в воде с температурой 36-37 градусов. Оптимальная температура по международному стандарту составляет 32 градуса. Если температура воды будет ниже, то получаем эффект закаливания», – отмечает психолог.